З давніх-давен плід горобини вважався складником, який володіє багатьма корисними властивостями. Рецепти з горобини з часом почали призабуватися, тож спробуймо пригадати традиції, адже ці страви не лише корисні, а й дуже смачні.

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Рецепт варення з яблук та горобини

Час: 3 години

Порцій: 4

Смачно та корисно / Фото Unsplash

Інгредієнти:

  • горобина – 1 кілограм;
  • цукор – 1 кілограм (можна регулювати до смаку);
  • 2 яблука (бажано кислих сортів);
  • сік половини лимона;
  • за бажанням келишок коньяку або рому.

Приготування:

  1. Заливаємо горобину невеликою кількістю води та додайте сік лимона.
  2. Нагріваємо 10 хвилин, після чого додаємо цукор. Час від часу ретельно помішуємо та збираємо піну, яка збирається.
  3. Яблука дрібно нарізаємо та додаємо до варення. Варимо до тих пір, поки яблука не розпадуться, а варення – не загусне. Відставляємо та даємо охолонути.
  4. Повторюємо нагрівання та охолодження через кілька годин або на наступний день, на цьому етапі можна додати алкоголь.
  5. Фасуємо варення по банках та закриваємо.

Смачного!