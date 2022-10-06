Ароматный вкус для зимы: готовим варенье из яблок и рябины

Варенье – великолепное дополнение к блинам, печенью и другим вкусностям, которые особенно будут смаковать зимой. Их вкус можно подчеркнуть и нотками алкоголя, но это уже по желанию каждой хозяйки.

Издавна плод рябины считался ингредиентом, обладающим многими полезными свойствами. Рецепты из рябины со временем начали забываться, поэтому попробуем вспомнить традиции, ведь эти блюда не только полезные, но и вкусные.

Читайте также Рецепт куриных голеней в беконе, которые идеально подойдут для застолья с семьей или друзьями

Рецепт варення з яблук та горобини

Время: 3 часа

Порций: 4

Вкусно и полезно / Фото Unsplash

Ингредиенты:

рябина – 1 килограмм;

сахар – 1 килограмм (можно регулировать по вкусу);

2 яблока (желательно кислых сортов);

сок половины лимона;

по желанию стопка коньяка или рома.

Приготовление:

Заливаем рябину небольшим количеством воды и добавьте сок лимона. Нагреваем 10 минут, после чего добавляем сахар. Время от времени тщательно помешиваем и собираем пену. Яблоки мелко нарезаем и добавляем в варенье. Варим до тех пор, пока яблоки не распадутся, а варенье – не загустеет. Отставляем и даем остыть. Повторяем нагрев и охлаждение через несколько часов или на следующий день, на этом этапе можно добавить алкоголь. Фасуем варенье по банкам и закрываем.

Приятного аппетита!