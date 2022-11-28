Когда остался вареный картофель: готовим особый десерт, который вам захочется повторить
28 ноября 2022 , 20:20Читати новину українською
Источник:Przyslij Przepis
Если у вас остался вареный картофель – не спешите ставить его в холодильник. Он может стать компонентом для десерта, который вы захотите приготовить снова.
Когда речь заходит о чизкейке, на ум точно не приходит вареный картофель. Впрочем, не торопитесь с выводами: этот десерт очень нежен и тает во рту, а вам не нужно будет больше думать, что делать с остатками уже сваренного картофеля.
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Рецепт чизкейка с вареным картофелем
Время: 30 минут + 1 час на выпекание
Порций: 8
Нежный десерт с особым ингредиентом / Фото Beszamel
Ингредиенты:
- 700 грамм тщательно измельченного творога;
- 300 грамм отварного картофеля;
- 5 яиц;
- 200 грамм сахара;
- щепотка соли.
Приготовление:
- Сырную массу хорошо перемешиваем, чтобы она набралась воздуха.
- Сваренный картофель разминаем или пропускаем через мясорубку. Соединяем сыр и картофель.
- Берем яйца, отделяем белки от желтков.
- К белкам добавляем соль и взбиваем в стойкую пену. В процессе добавляем к белкам сахар по чайной ложечке. Добавляем в массу желтки и аккуратно перемешиваем.
- Соединяем обе массы и тщательно перемешиваем.
- Перекладываем массу в форму, застеленную пергаментной бумагой.
- Выпекаем чизкейк 60 минут при температуре 170 градусов.
- Готовый десерт можно покрыть сахарной пудрой или шоколадом.
Приятного аппетита!