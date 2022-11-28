Когда остался вареный картофель: готовим особый десерт, который вам захочется повторить

28 ноября 2022 , 20:20
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Przyslij Przepis

Если у вас остался вареный картофель – не спешите ставить его в холодильник. Он может стать компонентом для десерта, который вы захотите приготовить снова.

Когда речь заходит о чизкейке, на ум точно не приходит вареный картофель. Впрочем, не торопитесь с выводами: этот десерт очень нежен и тает во рту, а вам не нужно будет больше думать, что делать с остатками уже сваренного картофеля.

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Рецепт чизкейка с вареным картофелем

Время: 30 минут + 1 час на выпекание

Порций: 8

Нежный десерт с особым ингредиентом / Фото Beszamel

Ингредиенты:

  • 700 грамм тщательно измельченного творога;
  • 300 грамм отварного картофеля;
  • 5 яиц;
  • 200 грамм сахара;
  • щепотка соли.

Приготовление:

  1. Сырную массу хорошо перемешиваем, чтобы она набралась воздуха.
  2. Сваренный картофель разминаем или пропускаем через мясорубку. Соединяем сыр и картофель.
  3. Берем яйца, отделяем белки от желтков.
  4. К белкам добавляем соль и взбиваем в стойкую пену. В процессе добавляем к белкам сахар по чайной ложечке. Добавляем в массу желтки и аккуратно перемешиваем.
  5. Соединяем обе массы и тщательно перемешиваем.
  6. Перекладываем массу в форму, застеленную пергаментной бумагой.
  7. Выпекаем чизкейк 60 минут при температуре 170 градусов.
  8. Готовый десерт можно покрыть сахарной пудрой или шоколадом.

Приятного аппетита!

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська