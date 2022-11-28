Когда речь заходит о чизкейке, на ум точно не приходит вареный картофель. Впрочем, не торопитесь с выводами: этот десерт очень нежен и тает во рту, а вам не нужно будет больше думать, что делать с остатками уже сваренного картофеля.

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Рецепт чизкейка с вареным картофелем

Время: 30 минут + 1 час на выпекание

Порций: 8

Нежный десерт с особым ингредиентом / Фото Beszamel

Ингредиенты:

700 грамм тщательно измельченного творога;

300 грамм отварного картофеля;

5 яиц;

200 грамм сахара;

щепотка соли.

Приготовление:

Сырную массу хорошо перемешиваем, чтобы она набралась воздуха. Сваренный картофель разминаем или пропускаем через мясорубку. Соединяем сыр и картофель. Берем яйца, отделяем белки от желтков. К белкам добавляем соль и взбиваем в стойкую пену. В процессе добавляем к белкам сахар по чайной ложечке. Добавляем в массу желтки и аккуратно перемешиваем. Соединяем обе массы и тщательно перемешиваем. Перекладываем массу в форму, застеленную пергаментной бумагой. Выпекаем чизкейк 60 минут при температуре 170 градусов. Готовый десерт можно покрыть сахарной пудрой или шоколадом .

Приятного аппетита!