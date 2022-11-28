Коли мова заходить про чізкейк, на думку точно не приходить варена картопля. Втім, не поспішайте з висновками: цей десерт дуже ніжний та тане у роті, а вам не потрібно буде більше гадати, що робити із залишками вже звареної картоплі.

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Рецепт чизкейка з вареною картоплею

Час: 30 хвилин + 1 година на випікання

Порцій: 8

Ніжний десерт з особливим інгредієнтом / Фото Beszamel

Інгредієнти:

700 грамів ретельно подрібненого коров'ячого сиру;

300 грамів відвареної картоплі;

5 яєць;

200 грамів цукру;

дрібка солі.

Приготування:

Сирну масу добре перемішуємо, щоб вона набрала повітря. Відварену картоплю розминаємо або пропускаємо через м'ясорубку. З'єднуємо сир та картоплю. Беремо яйця, відділяємо білки від жовтків. До білків додаємо сіль та збиваємо у стійку піну. У процесі додаємо до білків цукор по чайній ложечці. Додаємо до маси жовтки та акуратно перемішуємо. З'єднуємо обидві маси та ретельно перемішуємо. Додаємо залишок цукру. Перекладаємо масу у форму, застелену пергаментним папером. Випікаємо чизкейк 60 хвилин при температурі 170 градусів. Готовий десерт можна покрити цукровою пудрою або шоколадом.

Смачного!