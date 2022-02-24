Вода

Убедитесь, что у вас достаточно питьевой воды. Приобретите большие бутылки негазированной воды из расчета 1,5 литра на человека. Также не будут лишними небольшие бутылки с питьевой водой в объеме 0,5 – 0,7 литра.

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Хлеб

Не требуют особых условий хранения баранки, сухари, пряники, рисовые и гречишные хлебцы. Если хлеб стал черствым – не выбрасывайте его, а размочите в воде или компоте.

Консервы

Обеспечьте родных консервированными продуктами (домашними или магазинными производства), такими как:

паштет (мясной, рыбный);
гуляш;
шпроты;
фасоль;
тушенка (говяжья, куриная, индюшиная, свиная).

Сладкое:

  • печенье;
  • пастила;
  • зефир;
  • арахисовая паста;
  • мармелад.


Фото BBC

Сухофрукты:

  • орехи (грецкие, миндаль, арахис);
  • сухофрукты (яблоки, сливки, груши).