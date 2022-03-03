Якщо ви подорожуєте разом з дітьми у поїзді, або у вас попереду довга дорога автобусом, у яку ви не можете прихопити багато багажу – скористайтеся нашими порадами. Обов'язково обирайте тільки ті продукти, які не псуються у спекотних умовах, мають тривалий термін зберігання та які зручно їсти без столових приборів.

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Перелік продуктів в дорогу

Хлібобулочні вироби

Забезпечте всіх членів вашої родини, які будуть разом з вами в дорозі, готовими канапками. Хліб, масло або плавлений сир, листя салату, твердий сир та скибка ковбаси – ідеальне поєднання для швидкого перекусу.



Фото Папріканта

Оберіть запаковані хлібці, сухарі та киньте їх до наплічника. Вони не псуються, швидко втамовують голод та їх можна поєднувати з іншими продуктами: овочами, сиром або ковбасами (салямі, шинка, шпондер).

Прихопіть пачку печива. Не купуйте еклери та іншу випічку з кремом – він швидко псується без холодильника та може викликати серйозне отруєння.

Дитяче харчування

Забезпечте дитину готовими сумішами, фруктовими пюре та водою.

Вода

Обов'язково візьміть в дорогу пляшку негазованої води. Якщо у вас є термос або пляшка з дозатором – налийте в неї гарячого чаю, кави або узвару.

Овочі та фрукти

Якщо обирати овочі в дорогу, найкращим варіантом будуть огірки, солодкий перець, очищена та нарізана невеликими шматочками морква.

Помідори можуть пом'ятися, потекти та забруднити одяг.



Фото Flavor factory

З фруктів обов'язково прихопіть яблука. Вони довго зберігаються, не потребують особливих умов для транспортування. Тільки помістіть їх в окремий паперовий пакет. Вони за своїм хімічним складом сприяють дозріванню інших продуктів, які знаходяться поряд.

Солодощі

Корисними стану протеїнові батончики, в складі яких є вівсяні пластівці, натуральний зефір, мармелад та пастила.