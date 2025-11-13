Будут золотистые и без лишнего жира: что нужно обязательно добавлять в драники
- Добавление масла к картофельной массе поможет создать защитный слой, который предотвращает впитывание жира дерунами.
- Небольшое количество алкоголя в картофельной массе также способствует меньшему впитыванию масла, не меняя вкуса блюда.
Деруны – одно из любимых блюд украинцев, поэтому когда вы их будете готовить, все должно быть идеально. А поможет в этом один очень простой секрет.
Золотистые драники с хрустящей корочкой – слюнки начинают течь от одной мысли о них. Как сделать ваши драники непревзойденными расскажет 24 Канал со ссылкой на Prosto Way.
Что надо добавлять к драникам?
Правило "клин клином вышибают" иногда работает и в кулинарии. Если хотите, чтобы драники не впитывали жир – добавьте к картофельной массе масло!
Добавление масла сделает деруны идеальными / Фото "Аутентичная Украина"
Неочевидно, но факт – именно масло создаст защитный слой, который не даст блинам впитывать жир. Его надо немного – столовую ложку на килограмм картофеля. В процессе приготовления оно испарится, а вы получите идеальную золотистую и хрустящую корочку!
Что еще может сработать?
Алкоголь – еще один проверенный метод, который вы прекрасно знаете из приготовления рождественских пампушек. С драниками этот метод работает так же эффективно.
Что касается пропорций, то на килограмм картофельной массы вполне достаточно будет чайной ложки водки. Не беспокойтесь за детей – в процессе приготовления весь алкоголь испарится, убеждает Smakosze.
