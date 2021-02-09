Куриные печень, сердечки и желудочки, шеи, ноги имеют неоднозначную "репутацию", ведь их свойства окутаны мифами. Некоторые считают, что такие продукты – пригодны к потреблению только для животных, а некоторые используют их в повседневном собственном рационе. Редакция SmachnoNews попыталась поставить точку над "і": полезны или вредны куриные субпродукты.

Куриные субпродукты издавна ценились среди хозяек, занимая почетное место в традиционной кухне, ведь они содержат необходимые для организма микроэлементы. Однако о субпродуктах бытует много мифов. Развенчиваем самые распространенные из них:

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Миф 1: субпродукты содержат вредные вещества

Бытует мнение, что во внутренних органах птицы накапливаются вредные вещества. Это связано с ложным представлением о так называемых "опасных органах-фильтрах", которые "перерабатывают" все вредные вещества, поступающие в организм птицы, и накапливают их (особенно когда речь идет о печени). Однако это не что иное, как миф, ведь если животное было здоровым, потребляло качественные и безопасные корма и воду, и его органы работали правильно, то такие вещества выводились.

Если в процессе выращивания и производства курятины не использовались антибиотики, гормоны роста, у птицы был сбалансированный рацион, а производитель придерживается стандартов качества и безопасности продукции – потреблять такую продукцию абсолютно безопасно.

МИФ 2: субпродукты-продукты третьего сорта

Стереотипное представление о том, что субпродукты – третьесортный товар – давно осталось в прошлом, ведь в кулинарии они давно перешли в разряд деликатесов. Например, риет-разновидность французского паштета, который готовят из куриной печени или рыбы, можно увидеть в меню дорогих ресторанов. Куриные ножки часто используют в китайской кухне: их подают как снэк к пиву, в виде главного мясного блюда или же сваренными в супе. В Китае их называют Fèng zhuǎ, что переводится как "феникс с когтями".

МИФ 3: у всех субпродуктов специфический вкус

Это миф, ведь большинство субпродуктов прекрасны по вкусу в первых блюдах, закусках, мясных подливах и тому подобное. Хотя вкус определенных субпродуктов, таких как печени, может быть несколько специфическим для некоторых людей, однако правильное приготовление и интересный рецепт сделают блюдо оригинальным и аппетитным.

Описание куриных субпродуктов

Печень – это нежный и относительно диетический продукт, который отлично усваивается организмом. Она имеет уникальный вкус, а также легко готовится. Однако печень имеет естественный специфический запах, что нравится не всем. Чтобы от него избавиться, перед приготовлением можно вымочить печень в холодной воде.

– это нежный и относительно диетический продукт, который отлично усваивается организмом. Она имеет уникальный вкус, а также легко готовится. Однако печень имеет естественный специфический запах, что нравится не всем. Чтобы от него избавиться, перед приготовлением можно вымочить печень в холодной воде. Сердце – это мясистый и сытный продукт, подходящий для приготовления оригинальных блюд. Куриные сердечки легко и быстро готовятся, что сэкономит время и усилия. Однако они нуждаются в дополнительной очистке.

– это мясистый и сытный продукт, подходящий для приготовления оригинальных блюд. Куриные сердечки легко и быстро готовятся, что сэкономит время и усилия. Однако они нуждаются в дополнительной очистке. Желудок – мясистый продукт, из которого можно приготовить вкусные и сытные блюда. Желудочки нуждаются в дополнительной очистке, поэтому отдавайте предпочтение тщательно обработанным. Также Куриные желудки готовятся вдвое дольше, чем обычное мясо.

– мясистый продукт, из которого можно приготовить вкусные и сытные блюда. Желудочки нуждаются в дополнительной очистке, поэтому отдавайте предпочтение тщательно обработанным. Также Куриные желудки готовятся вдвое дольше, чем обычное мясо. Шея – немясистый продукт, который хорош на вкус, если его правильно приготовить, а делается это очень быстро.

Питательная ценность куриных субпродуктов ТМ "Наша Ряба" / инфографика 24 канала

Куриные субпродукты могут стать фаршем для начинки, основными ингредиентами первых блюд и мясных подлив.

Также куриные субпродукты станут отличным дополнением к домашним блюдам, если их правильно приготовить.

Вот несколько важных кулинарных нюансов:

Мясо куриных сердечек очень нежное, поэтому его легко переварить или пережарить.

С куриных сердец нужно снимать лишний жир, что потребует времени.

Поскольку сердечки курицы очень маленькие, их часто готовят целыми или половинками.

Куриные желудочки требуют тщательного приготовления: их следует хорошо промыть и подвергнуть длительной термической обработке (мягкими они начинают становиться примерно за час), ведь мясо желудочков достаточно жесткое.

Куриная печень намного нежнее, чем говяжья или свиная, поэтому готовить ее следует очень осторожно. Нужно покупать только свежую печень.

Для разнообразия домашнего стола советуем попробовать несколько рецептов нетрадиционных блюд из субпродуктов.

Рецепты блюд из куриных субпродуктов

Маффины с куриной печенью и зеленью

Время приготовления: 45 минут

45 минут Порции: 4 персоны

Фото ryaba.ua

Ингредиенты:

– 100 г куриной печени "Наша Ряба";

– 100 г пшеничной муки;

– 40 г молока;

– 1 ст. л. какао;

– 12 листиков базилика;

– 2 куриных яйца;

– 1 ч. л. разрыхлителя;

– 30 г сахара;

– 1 щепотка соли.

Приготовление:

Возьмите печень и перебейте ее блендером. Разделите яйца на желтки и белки, последние поставьте в холодильник охлаждаться. Взбейте желтки миксером с сахаром до растворения сахара. Добавьте к желткам какао, печень, молоко, рубленые листья базилика – и все перемешайте. Смешайте муку с разрыхлителем и добавьте к желткам. Взбейте охлажденные белки в устойчивую пену и частями введите в тесто, тщательно вымешивая лопаткой. Выложите тесто в формочки, смазанные маслом, и выпекайте в предварительно разогретой духовке при 180 °С в течение 25-30 минут.

Такие маффины прекрасно сочетаются с кефиром или айраном.

Фруктовый салат с сердцами

Время приготовления : 15 минут

: 15 минут Порции: 4 персоны

Фото ryaba.ua

Ингредиенты:- 200 г куриных сердец "Наша Ряба";

– 60 г красного сладкого лука;

– 1 груша;

– 100 г листьев салата;

– 100 г огурца;

– 1 яблоко;

– 30 г винограда;

– 50 г зерен граната;

– соль, перец по вкусу;

– масло для жарки;

Заправка:

– 100 г гранатового сока;

– 40 г сладкой горчицы;

– 260 г майонеза;

– соль по вкусу.

Приготовление:

Возьмите сердца и разрежьте их вдоль пополам. Посолите, поперчите и оставьте мариноваться. Смешайте гранатовый сок, майонез, сладкую горчицу и соль в удобной посуде. Нарежьте дольками яблоко, грушу, лук и огурец, а виноград – пополам. Налейте немного масла на хорошо разогретую сковороду большого размера и обжарьте сердца до готовности (примерно 2-4 минуты). Выньте их в миску для смешивания салата и припустите яблоки с грушей на этой же сковороде в течение 2-3 минут. Смешайте яблоки и груши с сердцами. Добавьте к ним огурец, лук, виноград, соус и все это перемешайте. Выложите на тарелку листья салата, а на них только что приготовленный микс из сердец, груш и яблок. Посыпьте сверху гранатовыми зернышками и подавайте.

Салат из желудков и гречневой лапши

Время приготовления : 3 часа

: 3 часа Порции: 4 персоны

Фото ryaba.ua

Ингредиенты:

– 200 г куриных желудков "Наша Ряба";

– 100 г пекинской капусты;

– 80 г маринованных грибов;

– 100 г гречневой лапши;

– 1 свежий огурец;

– 1 морковь;

– 10 г кунжута;

– 1 веточка зеленого лука;

Заправка:

– 50 г соевого соуса;

– 200 г оливкового масла;

– 20 г горчицы;

– 20 г меда;

– 10 г имбиря;

– 10 г кунжута;

– 1 веточка кинзы;

– 2 зубка чеснока.

Приготовление:

Заправка:

Смешайте с помощью блендера все ингредиенты или натрите на мелкую терку и смешайте.

Салат: