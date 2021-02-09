Курячі печінка, сердечка та шлуночки, шиї, ноги мають неоднозначну "репутацію", адже їхні властивості оповиті міфами. Дехто вважає, що такі продукти – придатні до споживання лише для тварин, а дехто використовує їх у повсякденному власному раціоні. Редакція SmachnoNews спробувала поставити крапку над "і": корисні чи шкідливі курячі субпродукти.

Курячі субпродукти здавна цінувались серед господинь, займаючи почесне місце у традиційній кухні, адже вони містять необхідні для організму мікроелементи. Однак про субпродукти побутує багато міфів. Розвінчуємо найпоширеніші з них:

До теми Курятина у "дорослому" меню: чим вона корисна для нашого організму

Міф 1: Субпродукти містять шкідливі речовини

Побутує думка, що у внутрішніх органах птиці нагромаджуються шкідливі речовини. Це пов'язано з хибним уявленням про так звані "небезпечні органи-фільтри", які "перероблюють" усі шкідливі речовини, що надходять в організм птиці, та накопичують їх (особливо коли йдеться про печінку). Однак це не що інше, як міф, адже якщо тварина була здоровою, споживала якісні та безпечні корми та воду, і її органи працювали правильно, то такі речовини виводились.

Якщо у процесі вирощування та виробництва курятини не використовувались антибіотики, гормони росту, у птиці був збалансований раціон, а виробник дотримується стандартів якості та безпечності продукції – споживати таку продукцію абсолютно безпечно.

Міф 2: Субпродукти – продукти третього сорту

Стереотипне уявлення про те, що субпродукти – третьосортний товар – давно залишилось у минулому, адже у кулінарії вони давно перейшли у розряд делікатесів. Наприклад, рієт – різновид французького паштету, який готують з курячої печінки або риби, можна побачити в меню дорогих ресторанів. Курячі ніжки часто використовують у китайській кухні: їх подають як снек до пива, у вигляді головної м'ясної страви або ж звареними в супі. У Китаї їх називають Fèng zhuǎ, що перекладається як "фенікс з кігтями".

Міф 3: У всіх субпродуктів специфічний смак

Це міф, адже більшість субпродуктів чудово смакують у перших стравах, закусках, м'ясних підливах тощо. Хоча смак певних субпродуктів, як-от печінки, може бути дещо специфічним для деяких людей, проте правильне приготування та цікавий рецепт зроблять страву оригінальною та апетитною.

Опис курячих субпродуктів

Печінка – це ніжний та відносно дієтичний продукт, який відмінно засвоюється організмом. Вона має унікальний смак, а також легко готується. Однак печінка має природний специфічний запах, що подобається не усім. Аби його позбутись, перед приготуванням можна вимочити печінку у холодній воді.

– це ніжний та відносно дієтичний продукт, який відмінно засвоюється організмом. Вона має унікальний смак, а також легко готується. Однак печінка має природний специфічний запах, що подобається не усім. Аби його позбутись, перед приготуванням можна вимочити печінку у холодній воді. Серце – це м'ясистий та ситний продукт, що підходить для приготування оригінальних страв. Курячі сердечка легко та швидко готуються, що заощадить час та зусилля. Проте вони потребують додаткового очищення.

– це м'ясистий та ситний продукт, що підходить для приготування оригінальних страв. Курячі сердечка легко та швидко готуються, що заощадить час та зусилля. Проте вони потребують додаткового очищення. Шлунок – м'ясистий продукт, з якого можна приготувати смачні та ситні страви. Шлуночки потребують додаткового очищення, тому надавайте перевагу ретельно обробленим. Також курячі шлунки готуються вдвічі довше, ніж звичайне м'ясо.

– м'ясистий продукт, з якого можна приготувати смачні та ситні страви. Шлуночки потребують додаткового очищення, тому надавайте перевагу ретельно обробленим. Також курячі шлунки готуються вдвічі довше, ніж звичайне м'ясо. Шия – нем'ясистий продукт, який чудово смакує, якщо його правильно приготувати, а робиться це дуже швидко.

Поживна цінність курячих субпродуктів ТМ "Наша Ряба" / Інфографіка 24 каналу

Курячі субпродукти можуть стати фаршем для начинки, основними інгредієнтами перших страв та м'ясних підлив.

Також курячі субпродукти стануть чудовим доповненням до домашніх страв, якщо їх правильно приготувати.

Ось кілька важливих кулінарних нюансів:

М'ясо курячих сердечок дуже ніжне, тому його легко переварити або пересмажити.

З курячих сердець потрібно знімати зайвий жир, що потребує часу.

Оскільки сердечка курки дуже маленькі, їх часто готують цілими або половинками.

Курячі шлуночки потребують ретельного приготування: їх слід добре промити та піддати тривалій термічній обробці (м'якими вони починають ставати приблизно за годину), адже м'ясо шлуночків достатньо жорстке.

Куряча печінка набагато ніжніша, ніж яловича чи свиняча, тому готувати її слід дуже обережно. Потрібно купувати тільки свіжу печінку.

Для урізноманітнення домашнього столу радимо спробувати кілька рецептів нетрадиційних страв із субпродуктів.

Рецепти страв із курячих субпродуктів

Мафіни з курячою печінкою та зеленню

Час приготування: 45 хвилин

45 хвилин Порції: 4 персони

Фото ryaba.ua

Інгредієнти:

– 100 г курячої печінки "Наша Ряба";

– 100 г пшеничного борошна;

– 40 г молока;

– 1 ст. л. какао;

– 12 листочків базиліку;

– 2 курячих яйця;

– 1 ч. л. розпушувача;

– 30 г цукру;

– 1 щіпка солі.

Приготування:

Візьміть печінку та перебийте її блендером. Розділіть яйця на жовтки та білки, останні поставте в холодильник охолоджуватися. Збийте жовтки міксером із цукром до розчинення цукру. Додайте до жовтків какао, печінку, молоко, рублене листя базиліку – і все перемішайте. Змішайте борошно з розпушувачем і додайте до жовтків. Збийте охолоджені білки у стійку піну і частинами введіть в тісто, ретельно вимішуючи лопаткою. Викладіть тісто у формочки, змащені олією, та випікайте у попередньо розігрітій духовці при 180 °С протягом 25-30 хвилин.

Такі мафіни чудово поєднуються з кефіром або айраном.

Фруктовий салат з серцями

Час приготування : 15 хвилин

: 15 хвилин Порції: 4 персони

Фото ryaba.ua

Інгредієнти:

– 200 г курячих сердець "Наша Ряба";

– 60 г червоної солодкої цибулі;

– 1 груша;

– 100 г листя салату;

– 100 г огірка;

– 1 яблуко;

– 30 г винограду;

– 50 г зерен гранату;

– сіль, перець за смаком;

– олія для смаження;

Заправка:

– 100 г гранатового соку;

– 40 г солодкої гірчиці;

– 260 г майонезу;

– сіль за смаком.

Приготування:

Візьміть серця та розріжте їх уздовж навпіл. Посоліть, поперчіть і залиште маринуватись. Змішайте гранатовий сік, майонез, солодку гірчицю та сіль у зручному посуді. Наріжте дольками яблуко, грушу, цибулю та огірок, а виноград – навпіл. Налийте трішки олії на добре розігріту пательню великого розміру та обсмажте серця до готовності (приблизно 2-4 хвилини). Вийміть їх у миску для змішування салату та припустіть яблука з грушею на цій же пательні протягом 2-3 хвилин. Змішайте яблука та груші з серцями. Додайте до них огірок, цибулю, виноград, соус та все це перемішайте. Викладіть на тарілку листя салату, а на них щойно приготований мікс із сердець, груш та яблук. Посипте зверху гранатовими зернятками та подавайте.

Салат зі шлунків та гречаної локшини

Час приготування : 3 години

: 3 години Порції: 4 персони

Фото ryaba.ua

Інгредієнти:

– 200 г курячих шлунків "Наша Ряба";

– 100 г пекінської капусти;

– 80 г маринованих грибів;

– 100 г гречаної локшини;

– 1 свіжий огірок;

– 1 морква;

– 10 г кунжуту;

– 1 гілочка зеленої цибулі;

Заправка:

– 50 г соєвого соусу;

– 200 г оливкової олії;

– 20 г гірчиці;

– 20 г меду;

– 10 г імбиру;

– 10 г кунжуту;

– 1 гілочка кінзи;

– 2 зубки часника.

Приготування:

Заправка:

Змішайте за допомогою блендера усі інгредієнти або натріть на дрібну тертку та змішайте.

Салат: