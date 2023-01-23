Здесь есть продукты, которые вы потребляете каждый день: чего лучше не есть на завтрак

Многие считают завтрак важнейшим приемом пищи в течение дня. Ученые еще спорят на этот счет, но есть определенные продукты, с которых точно лучше не начинать ваш день.

Даже тем, кто не испытывает голода утром, стоит что-нибудь съесть. Быстрый заряд энергии в виде шоколада, сладкого напитка или других сладостей не слишком хорошая идея, потому что уровень сахара в крови резко повысится, а затем быстро снизится. Это приведет к ощущению усталости и отсутствию энергии. Впрочем, сладкое – не единственное, чего лучше избегать при утреннем приеме пищи.

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Свежевыжатый сок

Причина, почему вы не должны пить сок, состоит в содержании сахара. Утром вам нужна долговременная энергия, а не сахар, которого хватает только на время. Лучше заменить сок стаканом воды или просто съесть свежий фрукт, например апельсин.

Напиток, с которым лучше подождать до обеда / Фото unsplash

Тосты с вареньем или джемом

Вы должны избегать их, поскольку это слишком большое количество простых углеводов. Такой завтрак лучше заменить сосиски или яйца. Многие считают яйца с беконом хорошим завтраком, который дает им энергию на весь день, и если вы соблюдаете диету с высоким содержанием жира и низким содержанием углеводов, выбирайте цельнозерновой хлеб.

Быстрый завтрак, который лучше заменить чем-нибудь другим / Фото unsplash

Мороженое с шоколадной глазурью

Вы никогда не должны есть его на завтрак. Исключением может стать мороженое из натурального йогурта с добавлением натурального черного шоколада. Но в таком варианте завтрака все еще много сахара, поэтому лучше выбрать для лакомства другое время.

Очень вкусно, однако на завтрак не полезно / Фото unsplash

Отсутствие завтрака

Если утром вы не едите ничего – это даже хуже, чем есть что-то из этого списка. В любом случае нашему организму нужна энергия и лишать его питания с самого начала дня – не очень удачная идея.

Также существует риск из-за ощущения голода переедать в течение дня, особенно вечером. Организм не будет вам за это благодарен и обязательно выскажет свое "возмущение".