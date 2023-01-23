Навіть тим, хто не відчуває голоду вранці, варто щось з’їсти. Швидкий заряд енергії у вигляді шоколаду, солодкого напою чи інших солодощів не є гарною ідеєю, тому що рівень цукру в крові різко підвищиться, а потім швидко знизиться. Це призведе до відчуття втоми та відсутності енергії. Втім, солодке – не єдине, чого краще уникати при ранковому прийомі їжі.

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Свіжовичавлений сік

Причина, чому ви не повинні пити сік, полягає в вмісті цукру. Вранці вам потрібна довготривала енергія, а не цукор, якого вистачає лише на деякий час. Краще замінити сік склянкою води або просто з'їсти свіжий фрукт, наприклад, апельсин.

Напій, з яким краще зачекати до обіду / Фото unsplash

Тости з варенням або джемом

Ви повинні уникати їх, оскільки це надто велика кількість простих вуглеводів. Такий сніданок краще замінити на сосиски чи яйця. Багато людей вважають яйця з беконом хорошим сніданком, який дає їм енергію на весь день, і якщо ви дотримуєтеся дієти з високим вмістом жиру та низьким вмістом вуглеводів, вибирайте цілозерновий хліб.

Швидкий сніданок, який краще замінити на щось інше / Фото unsplash

Морозиво з шоколадною глазур'ю

Ви ніколи не повинні їсти його на сніданок. Винятком може стати морозиво з натурального йогурту з додавання натурального чорного шоколаду. Але у такому варіанті сніданку все ще багато цукру, тож краще обрати для смаколика інший час.

Дуже смачно, проте на сніданок не корисно / Фото unsplash

Відсутність сніданку

Якщо зранку ви не їсте абсолютно нічого – це навіть гірше, ніж їсти щось із цього списку. У будь-якому випадку нашому організму потрібна енергія, і позбавляти його живлення з самого початку дня – не дуже вдала ідея.

Також існує ризик через відчуття голоду переїдати впродовж дня, особливо ввечері. Організм не буде вам за це вдячний та обов'язково висловить своє "обурення".