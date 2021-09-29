Блины – любимое блюдо родом из детства и замечательный завтрак. Главный залог успеха – тщательно подобранные продукты. Одна из причин, почему блины надуваются – слишком легкое тесто. Его структура может стать такой из-за слишком малого количества муки.

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Если недостаточно плотное тесто попадает на сковороду, от жара оно поднимается, образуя пузырь. Такую проблему можно решить обычным добавлением муки. Отлейте половину теста в отдельную миску, всыпьте туда полстакана муки и размешайте, чтобы не было комочков. Затем соедините с остальной массой. Муку нужно добавлять с осторожностью, чтобы не переборщить.

Но также следует учитывать: если тесто получится очень плотным – блины получатся толстыми и плохо пропекутся.

Аппетитное лакомство / Фото pixabay

Совсем другие нюансы могут возникнуть, если вы готовите блины на дрожжевом тесте. Такому тесту важно дать настояться как минимум полчаса, чтобы все ингредиенты "связались" и раскрылись свойства муки.

Еще одна причина надувания блинов – плохо разогретая сковорода. Сковородка должна быть горячей, а перед жаркой ее следует смазать кусочком сливочного масла.