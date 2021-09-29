Млинці – улюблена страва родом із дитинства та чудовий сніданок. Головна запорука успіху – ретельно підібрані продукти. Одна із причин, чому млинці надуваються – занадто легке тісто. Його структура може стати такою через надто малу кількість борошна.

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Якщо недостатньо щільне тісто потрапляє на сковороду, від жару воно піднімається, утворюючи міхур. Таку проблему можна вирішити звичайним додаванням борошна. Відлийте половину тіста в окрему миску, всипте туди півсклянки борошна і розмішайте, щоб не було грудочок. Потім з'єднайте з рештою маси. Борошно слід додавати з обережністю, щоб не переборщити.

Але також слід враховувати: якщо тісто вийде дуже щільним – млинці вийдуть товстими та погано пропечуться.

Апетитний смаколик / Фото pixabay

Зовсім інші нюанси можуть виникнути, якщо ви готуєте млинці на дріжджовому тісті. Такому тісту важливо дати настоятися як мінімум півгодини, щоб всі інгредієнти "зв'язалися" і розкрилися властивості борошна.

Ще одна причина надування млинців – погано розігріта пательня. Сковорідка повинна бути гарячою, а перед смаженням її слід змастити шматочком вершкового масла.