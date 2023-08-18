Поскольку этот период приходится на пост, из Маковея важно соблюдать строгие ограничения в рационе, употребляя только растительную пищу: фрукты и овощи, мед, орехи, сухофрукты и хлеб.
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Важно соблюдать пост и не употреблять мясные блюда, разнообразные колбасы и сосиски. А чтобы облегчить задачу с составлением рациона на этот период – 24 канал подготовил рецепт овощного салата.
Рецепт овощного салата
- Время: 15 минут
- Порции: 2
Приготовление:
- Тщательно моем все овощи, вырезаем семена и плодоножки.
- Нарезаем томаты половинками, перец и огурцы – произвольными кусочками.
Овощной салат / Фото Simple veganista
- Лук мелко нарезаем ножом, а рукколу моем под проточной водой.
- Заправляем все ингредиенты растительным маслом с прованскими травами, солим и перчим.
- Перемешиваем салат и подаем сразу на стол.
Приятного аппетита!