Салат – отличный вариант не только для быстрого перекуса, но и неизменное блюдо на праздничном столе. Существует множество рецептов вкусных и сытных салатов, низкокалорийных или диетических.
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24 канал подготовил настоящее сокровище – рецепт салата с ананасами, курицей и зелеными оливками. Его не нужно долго готовить, ведь все ингредиенты уже готовы к употреблению. Нарезаем, смешиваем и готово.
Рецепт салата с ананасами.
- Время: 20 минут
- Порции: 4
Приготовление:
- Нарезаем кубиками твердый сыр, копченую курицу. Оливки и грибы разрезаем половинками или оставляем целыми.
- С консервированных ананасов и кукурузы сливаем всю жидкость. Если ананасы кусочками – отлично, если кольцами – нарезаем их ножом.
- В глубокой салатнице смешиваем все ингредиенты, заправляем майонезом и перемешиваем.
Подаем к столу и смакуем!