Оскільки цей період припадає на піст, з Маковея важливо дотримуватися суворих обмежень у раціоні, вживаючи тільки рослинну їжу: фрукти та овочі, мед, горіхи, сухофрукти та хліб.

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Важливо дотримуватися посту та не вживати м'ясних страв, різноманітних ковбас та сосисок. А щоб полегшити завдання зі складанням раціону на цей період – 24 канал підготував рецепт овочевого салату.

Рецепт овочевого салату

  • Час: 15 хвилин
  • Порції: 2

Приготування:

  • Ретельно миємо всі овочі, вирізаємо насіння та плодоніжки.
  • Нарізаємо томати половинками, солодкий перець та огірки – довільними шматочками.


Овочевий салат / Фото Simple veganista

  • Цибулю дрібно нарізаємо ножем, а руколу миємо під проточною водою.
  • Заправляємо всі інгредієнти олією з прованськими травами, солимо та перчимо.
  • Перемішуємо салат та подаємо одразу до столу.

Смачного!