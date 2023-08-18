Оскільки цей період припадає на піст, з Маковея важливо дотримуватися суворих обмежень у раціоні, вживаючи тільки рослинну їжу: фрукти та овочі, мед, горіхи, сухофрукти та хліб.
Читайте також Соковитий курячий фарш з улюбленими овочами: готуємо запіканку за простим рецептом
Важливо дотримуватися посту та не вживати м'ясних страв, різноманітних ковбас та сосисок. А щоб полегшити завдання зі складанням раціону на цей період – 24 канал підготував рецепт овочевого салату.
Рецепт овочевого салату
- Час: 15 хвилин
- Порції: 2
Приготування:
- Ретельно миємо всі овочі, вирізаємо насіння та плодоніжки.
- Нарізаємо томати половинками, солодкий перець та огірки – довільними шматочками.
Овочевий салат / Фото Simple veganista
- Цибулю дрібно нарізаємо ножем, а руколу миємо під проточною водою.
- Заправляємо всі інгредієнти олією з прованськими травами, солимо та перчимо.
- Перемішуємо салат та подаємо одразу до столу.
Смачного!