Оскільки цей період припадає на піст, з Маковея важливо дотримуватися суворих обмежень у раціоні, вживаючи тільки рослинну їжу: фрукти та овочі, мед, горіхи, сухофрукти та хліб.

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Важливо дотримуватися посту та не вживати м'ясних страв, різноманітних ковбас та сосисок. А щоб полегшити завдання зі складанням раціону на цей період – 24 канал підготував рецепт овочевого салату.

Рецепт овочевого салату

Час: 15 хвилин

15 хвилин Порції: 2

Інгредієнти:

– 100 грамів томатів чері;

– 80 грамів руколи;

– 2 солодких перці;

– 1 свіжий огірок (великий);

– фіолетова цибуля;

– оливкова олія;

– прованські трави;

– сіль;

– чорний мелений перець.

Приготування:

Ретельно миємо всі овочі, вирізаємо насіння та плодоніжки.

Нарізаємо томати половинками, солодкий перець та огірки – довільними шматочками.



Овочевий салат / Фото Simple veganista

Цибулю дрібно нарізаємо ножем, а руколу миємо під проточною водою.

Заправляємо всі інгредієнти олією з прованськими травами, солимо та перчимо.

Перемішуємо салат та подаємо одразу до столу.

Смачного!

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