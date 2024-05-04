Важно не ошибиться: что нельзя есть на Пасху

Несмотря на то, что пост заканчивается, есть продукты от которых стоит воздержаться. Кроме этого, даже разрешенную пищу следует есть в меру.

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Что нельзя ставить на стол на Пасху

Красное вино, наливка, медовуха – напитки, которые можно поставить на пасхальный стол. В свою очередь, водку, виски, коньяк и другой крепкий алкоголь стоит исключить. Ведь Пасха – это не пьянка.

Горячие мясные блюда – шашлык или жареное мясо – лучше также не ставить на пасхальный стол. Замените их мясом по-французски, печеной курицей или кроликом. В этот день лучше воздержаться от жирной пищи.

Стоит заметить, что до утренней службы нельзя есть. Если вы пошли на крестный ход и утреннюю молитву, то это надо делать натощак, ведь иначе вы нарушите традицию. Есть можно только после того, как вернетесь с утренней службы.



Паска – символ Пасхи / Фото Depositphotos

Что запрещено святить

Согласно православным канонам, в церковь нельзя приносить ряд продуктов и вещей:

алкоголь, кроме кагора;

продукты, изготовленные из крови животных;

соль и специи;

фрукты и овощи;

драгоценности, украшения (даже те, что сделаны собственноручно), деньги, документы.

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