Запеченный шпондер очень быстро готовится. Он станет настоящим украшением праздничного стола.
Будет вкусно Пасхальный стол, который всех удивит креативом
Запеченная грудинка
- Время: 2 часа
- Порций: 6
Приготовление:
- Подчеревину промойте и обсушите бумажными полотенцами.
- Хорошо натрите ее солью, перцем и сухими травами, смажьте лимонным соком, оливковым маслом и положите в пакет. Добавьте нарезанный пластинками чеснок, лавровый лист и положите в холодильник на ночь.
- Утром достаньте мясо из пакета и посыпьте приправой. Заверните в пергамент и оставьте на 1 – 1,5 часа при комнатной температуре.
- Положите подчеревину на противень и отправьте в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 2 часа. Последние 20 минут запекайте, развернув бумагу, чтобы подчеревина подрумянилась.