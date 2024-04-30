Запеченный шпондер очень быстро готовится. Он станет настоящим украшением праздничного стола.

Будет вкусно Пасхальный стол, который всех удивит креативом

Запеченная грудинка

  • Время: 2 часа
  • Порций: 6

Приготовление:

  1. Подчеревину промойте и обсушите бумажными полотенцами.
  2. Хорошо натрите ее солью, перцем и сухими травами, смажьте лимонным соком, оливковым маслом и положите в пакет. Добавьте нарезанный пластинками чеснок, лавровый лист и положите в холодильник на ночь.
  3. Утром достаньте мясо из пакета и посыпьте приправой. Заверните в пергамент и оставьте на 1 – 1,5 часа при комнатной температуре.
  4. Положите подчеревину на противень и отправьте в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 2 часа. Последние 20 минут запекайте, развернув бумагу, чтобы подчеревина подрумянилась.