Декорировать куличи совсем не сложно. Более того, к этому можно привлечь детей – им точно понравится.

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Как красиво задекорировать куличи

Сначала нужно выложить на куличи глазурь. А потом выложить декор:

  • веточки розмарина + сухие ломтики апельсина + пирожное макарон;
  • сухофрукты + орехи + звездочки аниса + палочка корицы;
  • чайные розочки + обычные розочки + макарон + меренги.

Такой не будет ни у кого: как современно украсить кулич на Пасху
Такие куличи поразят всех / Фото editorsandbeauty

Пирожные макароны, меренги или маршмеллоу закрепляйте с помощью зубочисток. Это даст возможность расположить декор под любым углом.

Если хочется поставить ломтик апельсина вертикально, в верхушке кулича надо сделать ножом небольшой надрез и вставить ломтик уже в него.

Такой не будет ни у кого: как современно украсить кулич на ПасхуЭтот декор очень красивый, но простой / Фото editorsandbeauty

Где взять декор

  • Розмарин продается в супермаркетах в отделе зелени.
  • Пирожные-макароны тоже ищите в супермаркетах – они продаются как расфасованными, так и в отделе кулинарии.
  • Меренги же можно найти в кафе, однако в кондитерских отделах супермаркетов они тоже бывают.
  • Чайные розочки есть в чайных магазинах и интернет-магазинах.
  • Кроме чайных, можно использовать заранее засушенные обычные розы.
  • Апельсиновые сухие ломтики часто продаются в магазинах с орехами и сухофруктами. Также можно купить упаковку апельсиновых чипсов.