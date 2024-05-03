Декорировать куличи совсем не сложно. Более того, к этому можно привлечь детей – им точно понравится.
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Как красиво задекорировать куличи
Сначала нужно выложить на куличи глазурь. А потом выложить декор:
- веточки розмарина + сухие ломтики апельсина + пирожное макарон;
- сухофрукты + орехи + звездочки аниса + палочка корицы;
- чайные розочки + обычные розочки + макарон + меренги.
Такие куличи поразят всех / Фото editorsandbeauty
Пирожные макароны, меренги или маршмеллоу закрепляйте с помощью зубочисток. Это даст возможность расположить декор под любым углом.
Если хочется поставить ломтик апельсина вертикально, в верхушке кулича надо сделать ножом небольшой надрез и вставить ломтик уже в него.
Этот декор очень красивый, но простой / Фото editorsandbeauty
Где взять декор
- Розмарин продается в супермаркетах в отделе зелени.
- Пирожные-макароны тоже ищите в супермаркетах – они продаются как расфасованными, так и в отделе кулинарии.
- Меренги же можно найти в кафе, однако в кондитерских отделах супермаркетов они тоже бывают.
- Чайные розочки есть в чайных магазинах и интернет-магазинах.
- Кроме чайных, можно использовать заранее засушенные обычные розы.
- Апельсиновые сухие ломтики часто продаются в магазинах с орехами и сухофруктами. Также можно купить упаковку апельсиновых чипсов.