Соус к мясу – очень важное приложение, которое способно сделать вкус блюда просто непревзойденным. Впрочем, если совершить ошибки, то его действие будет обратным, поэтому лучше знать несколько простых правил, чтобы не проверить негативный сценарий на себе.

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Бархатный соус к мясу: интересные советы

Лучшие соусы готовятся на сливочном масле. Благодаря этому они получают идеальную шелковистость, а блюда приобретают крайне насыщенный вкус.

Идеальный тандем / Фото Cookery

Также очень важен порядок добавления ингредиентов и четкое соблюдение рецептуры. Следует обращать внимание на температуру и консистенцию ингредиентов, а также способ их соединения и добавления в блюдо.

Перемешивать соус лучше всего венчиком или вилкой. Конечно, для этого пригодится и ложка, но тогда возникает риск образования комочков, а они не придают соусу никаких преимуществ.

Удивить гостей соусом поможет добавление овощного купажа, например моркови с сельдереем или жареных помидоров с перцем. Овощи можно миксовать в зависимости от того, какой вкус вы хотели бы получить.