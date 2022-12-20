Соус до м'яса – дуже важливий додаток, який здатен зробити смак страви просто неперевершеним. Втім, якщо наробити помилок, то його дія буде зворотньою, тому краще знати кілька простих правил, аби не перевірити негативний сценарій на собі.

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Найкращі соуси готуються на вершковому маслі. Завдяки цьому вони отримують ідеальну шовковистість, а страви набувають вкрай насичений смак.

Ідеальний тандем / Фото Cookery

Також дуже важливим є порядок додавання інгредієнтів та чітке дотримання рецептури. Варто звертати увагу на температуру та консистенцію інгредієнтів, а також спосіб їх з'єднання та додавання до страви.

Перемішувати соус найкраще віничком або виделкою. Звісно, для цього згодиться й ложка, але тоді виникає ризик утворення грудочок, а вони не додають соусу жодних переваг.

Здивувати гостей соусом допоможе додавання овочевого купажу, наприклад, моркви з селерою або смажених помідорів з перцем. Овочі можна міксувати в залежності від того, який смак ви б хотіли отримати.