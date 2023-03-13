Перекус во время поста: как приготовить шампиньоны в хрустящей панировке
13 марта 2023, 16:30Читати новину українською
Источник:smakosze
Забудьте о картофеле фри и чипсах. Есть другая идея получить отличную хрустящую закуску – грибы, обжаренные в сухарях.
Эта нетипичная закуска подойдет для вечеринки или киновечера с друзьями. Ее приготовление простое и занимает немного времени, а вкус так особенный, что каждый попросит еще одну порцию.
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Нежные грибы, сформированные в золотистые аппетитные шарики, отлично дополнят любой стол. Они будут смаковать в подаче с любимыми соусами или просто кетчупом.
Рецепт жареных шампиньонов в сухарях
Время: 30 минут
Порций: 2
– 200 грамм шампиньонов;
– 2 стакана панировочных сухарей;
– 4 яйца;
– 200 грамм тертого пармезана;
– 1 стакан пшеничной муки;
– щепотка соли;
– масло для жарки.
Приготовление:
- Тщательно вымойте и очистите грибы.
- Подготовьте панировку: смешайте пшеничную муку с тертым пармезаном.
- Взбейте яйца с небольшим количеством соли.
- Грибы по одному обмокните в панировке. Затем снова в яйцо и наконец в сухари. Повторяйте процесс, пока все грибы не покроются сухарями.
- На сковороде хорошо разогрейте масло.
- Подготовленные грибы порциями выложите на горячую сковороду. Жарьте до золотистого цвета со всех сторон.
- Подавайте с любимым соусом.