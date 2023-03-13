Перекус во время поста: как приготовить шампиньоны в хрустящей панировке

13 марта 2023, 16:30
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Источник:

smakosze

Забудьте о картофеле фри и чипсах. Есть другая идея получить отличную хрустящую закуску – грибы, обжаренные в сухарях.

Эта нетипичная закуска подойдет для вечеринки или киновечера с друзьями. Ее приготовление простое и занимает немного времени, а вкус так особенный, что каждый попросит еще одну порцию.

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Нежные грибы, сформированные в золотистые аппетитные шарики, отлично дополнят любой стол. Они будут смаковать в подаче с любимыми соусами или просто кетчупом.

Рецепт жареных шампиньонов в сухарях

Время: 30 минут
Порций: 2

Закуска во время поста / Фото smakosze

Ингредиенты:
200 грамм шампиньонов;
– 2 стакана панировочных сухарей;
– 4 яйца;
– 200 грамм тертого пармезана;
– 1 стакан пшеничной муки;
– щепотка соли;
– масло для жарки.

Приготовление:

  • Тщательно вымойте и очистите грибы.
  • Подготовьте панировку: смешайте пшеничную муку с тертым пармезаном.
  • Взбейте яйца с небольшим количеством соли.
  • Грибы по одному обмокните в панировке. Затем снова в яйцо и наконец в сухари. Повторяйте процесс, пока все грибы не покроются сухарями.
  • На сковороде хорошо разогрейте масло.
  • Подготовленные грибы порциями выложите на горячую сковороду. Жарьте до золотистого цвета со всех сторон.
  • Подавайте с любимым соусом.

Нужно ли чистить шампиньоны?

 
Если грибы мелкие, следует тщательно протереть сухой салфеткой — мыть или чистить их необязательно. Из крупных плодов иногда необходимо убрать землю, их следует разрезать на 2 – 4 части и снять с шляпок тонкую кожуру. Ножки можно вытереть сухой салфеткой. После этого грибы готовы к употреблению.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська