Эта нетипичная закуска подойдет для вечеринки или киновечера с друзьями. Ее приготовление простое и занимает немного времени, а вкус так особенный, что каждый попросит еще одну порцию.
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Нежные грибы, сформированные в золотистые аппетитные шарики, отлично дополнят любой стол. Они будут смаковать в подаче с любимыми соусами или просто кетчупом.
Рецепт жареных шампиньонов в сухарях
Время: 30 минут
Порций: 2
Закуска во время поста / Фото smakosze
Приготовление:
- Тщательно вымойте и очистите грибы.
- Подготовьте панировку: смешайте пшеничную муку с тертым пармезаном.
- Взбейте яйца с небольшим количеством соли.
- Грибы по одному обмокните в панировке. Затем снова в яйцо и наконец в сухари. Повторяйте процесс, пока все грибы не покроются сухарями.
- На сковороде хорошо разогрейте масло.
- Подготовленные грибы порциями выложите на горячую сковороду. Жарьте до золотистого цвета со всех сторон.
- Подавайте с любимым соусом.