Эта нетипичная закуска подойдет для вечеринки или киновечера с друзьями. Ее приготовление простое и занимает немного времени, а вкус так особенный, что каждый попросит еще одну порцию.

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Нежные грибы, сформированные в золотистые аппетитные шарики, отлично дополнят любой стол. Они будут смаковать в подаче с любимыми соусами или просто кетчупом.

Рецепт жареных шампиньонов в сухарях

Время: 30 минут

Порций: 2

Закуска во время поста / Фото smakosze

Ингредиенты :

– 200 грамм шампиньонов;

– 2 стакана панировочных сухарей;

– 4 яйца;

– 200 грамм тертого пармезана;

– 1 стакан пшеничной муки;

– щепотка соли;

– масло для жарки.

Приготовление:

Тщательно вымойте и очистите грибы.

Подготовьте панировку: смешайте пшеничную муку с тертым пармезаном.

Взбейте яйца с небольшим количеством соли.

Грибы по одному обмокните в панировке. Затем снова в яйцо и наконец в сухари. Повторяйте процесс, пока все грибы не покроются сухарями.

На сковороде хорошо разогрейте масло.

Подготовленные грибы порциями выложите на горячую сковороду. Жарьте до золотистого цвета со всех сторон.

Подавайте с любимым соусом.