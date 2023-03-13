Ця нетипова закуска підійде для вечірки або кіновечора з друзями. Її приготування просте і займає небагато часу, а смак такий особливий, що кожен попросить ще одну порцію.

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Ніжні гриби, сформовані у золотисті апетитні кульки, чудово доповнять будь-який стіл. Вони смакуватимуть у подачі з улюбленими соусами або просто кетчупом.

Рецепт смажених печериць в сухарях

Час: 30 хвилин

Порцій: 2

Закуска на час посту / Фото smakosze

Інгредієнти:

– 200 грамів печериць;

– 2 склянки панірувальних сухарів;

– 4 яйця;

– 200 грамів тертого пармезану;

– 1 склянка пшеничного борошна;

– дрібка солі;

– олія для смаження.

Приготування:

Ретельно вимийте та очистіть гриби.

Підготуйте панірування: змішайте пшеничне борошно з тертим пармезаном.

Збийте яйця з невеликою кількістю солі.

Гриби по одному обмокніть в паніровці. Потім знову в яйце і нарешті в сухарі. Повторюйте процес, поки всі гриби не покриються сухарями.

На сковороді добре розігрійте олію.

Підготовлені гриби порціями викладіть на гарячу пательню. Смажте до золотистого кольору з усіх боків.

Подавайте з улюбленим соусом.