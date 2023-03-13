Ця нетипова закуска підійде для вечірки або кіновечора з друзями. Її приготування просте і займає небагато часу, а смак такий особливий, що кожен попросить ще одну порцію.

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Ніжні гриби, сформовані у золотисті апетитні кульки, чудово доповнять будь-який стіл. Вони смакуватимуть у подачі з улюбленими соусами або просто кетчупом.

Рецепт смажених печериць в сухарях

Час: 30 хвилин
Порцій: 2

Закуска на час посту / Фото smakosze

Приготування:

  • Ретельно вимийте та очистіть гриби.
  • Підготуйте панірування: змішайте пшеничне борошно з тертим пармезаном.
  • Збийте яйця з невеликою кількістю солі.
  • Гриби по одному обмокніть в паніровці. Потім знову в яйце і нарешті в сухарі. Повторюйте процес, поки всі гриби не покриються сухарями.
  • На сковороді добре розігрійте олію.
  • Підготовлені гриби порціями викладіть на гарячу пательню. Смажте до золотистого кольору з усіх боків.
  • Подавайте з улюбленим соусом.

Чи потрібно чистити печериці?


Якщо гриби дрібні, слід ретельно протерти їх сухою серветкою — мити чи чистити їх необов'язково. З великих плодів інколи необхідно прибрати землю, їх слід розрізати на 2 – 4 частини та зняти з капелюшків тонку шкірку. Ніжки можна витерти сухою серветкою. Після цього гриби готові до вживання.