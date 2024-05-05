Сверхважно не ошибиться: что первым надо есть на Пасху

Пасха – большой праздник для всех христиан. По случаю воскресения Иисуса Христа в Украине традиционно накрывают пышные столы.

Пасха знаменует собой завершение строгого Великого поста. С этим связано множество традиций и ритуалов.

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Что первым есть на Пасху

Независимо от того, постился ли человек, или нет, начинать день Воскресения Христова рекомендуют определенным способом.

Любые продукты, запрещенные во время поста, нельзя употреблять до окончания ночного богослужения. Многие считают, что начинать есть можно с чего угодно, главное, чтобы оно было освящено в церкви.

Однако, по традициям, первым нужно съесть крашанку – один из главных символов праздника и вечной жизни.



Сначала надо съесть освященное пасхальное яйцо / Фото Unsplash

Собираясь за пасхальным столом, каждый член семьи сначала берет по пасхальному яйцу. Затем яйцами слегка стучат друг о друга. У кого пасхальное яйцо окажется самым крепким – тот будет счастливым в течение года.

Пасхальное яйцо можно закусывать куличом. Если человек по каким-то причинам не может есть яйца, на пасхальном столе они все равно обязательно должны быть.