Для приготовления настоящего норвежского салата нужно совместить три вкуса – кислый, соленый и сладкий. В частности, маринованные огурцы и сельдь, свекла, и яблоки.
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Норвежский салат с селедкой
- Время: 15 минут
- Порций: 2
Приготовление:
- В глубокую тарелку положите сливочный сыр, негострую горчицу, оливковое масло и тщательно перемешайте.
- Свеклу и картофель почистите и нарежьте небольшими кубиками. Огурец, филе сельди, почищенное яблоко и лук тоже нарежьте кубиками.
- Положите ингредиенты в тарелку с заправкой, добавьте йогурт и перемешайте.
- Перед подачей украсьте салат измельченным луком.