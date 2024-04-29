Для приготовления настоящего норвежского салата нужно совместить три вкуса – кислый, соленый и сладкий. В частности, маринованные огурцы и сельдь, свекла, и яблоки.

Стоит попробовать Когда гости на пороге: как накрыть стол за 15 минут с "Водным Миром"

Норвежский салат с селедкой

Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 300 граммов запеченной свеклы;

– 200 граммов вареного картофеля;

– 1 маринованный огурец;

– четверть красного лука;

– половина яблока;

– 200 граммов сельди;

– 10 граммов зеленого лука.

Для заправки:

– 2 столовые ложки сливочного сыра;

– 2 чайные ложки горчицы;

– 4 столовые ложки оливкового масла;

– 100 граммов йогурта без наполнителя.

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Приготовление:

В глубокую тарелку положите сливочный сыр, негострую горчицу, оливковое масло и тщательно перемешайте. Свеклу и картофель почистите и нарежьте небольшими кубиками. Огурец, филе сельди, почищенное яблоко и лук тоже нарежьте кубиками. Положите ингредиенты в тарелку с заправкой, добавьте йогурт и перемешайте. Перед подачей украсьте салат измельченным луком.

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