Для приготовления настоящего норвежского салата нужно совместить три вкуса – кислый, соленый и сладкий. В частности, маринованные огурцы и сельдь, свекла, и яблоки.

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Норвежский салат с селедкой

  • Время: 15 минут
  • Порций: 2

Приготовление:

  1. В глубокую тарелку положите сливочный сыр, негострую горчицу, оливковое масло и тщательно перемешайте.
  2. Свеклу и картофель почистите и нарежьте небольшими кубиками. Огурец, филе сельди, почищенное яблоко и лук тоже нарежьте кубиками.
  3. Положите ингредиенты в тарелку с заправкой, добавьте йогурт и перемешайте.
  4. Перед подачей украсьте салат измельченным луком.