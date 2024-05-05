Надважливо не помилитися: що першим треба їсти на Великдень

Великдень знаменує собою завершення суворого Великого посту. З цим пов'язано безліч традицій та ритуалів.
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Що першим їсти на Великдень
Незалежно від того, чи постилась людина, чи ні, починати день Воскресіння Христового рекомендують певним способом.
Будь-які продукти, заборонені під час посту, не можна вживати до закінчення нічного богослужіння. Багато хто вважає, що починати їсти можна з будь-чого, головне, щоб воно було освячене у церкві.
Проте, за традиціями, першим потрібно з'їсти крашанку – один з головних символів свята та вічного життя.
Спочатку треба з'їсти освячену крашанку / Фото Unsplash
Збираючись за великоднім столом, кожен член родини спершу бере по крашанці. Потім яйцями злегка стукають одне об одного. У кого крашанка виявиться найміцнішою – той буде щасливим протягом року.
Великоднє яйце можна закушувати паскою. Якщо людина з якихось причин не може їсти яйця, на пасхальному столі вони все одно обов'язково повинні бути.