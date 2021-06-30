Украинская кондитер Лиза Глинская рассказала, чем лучше всего утолять жажду в жаркие летние дни и поделилась несколькими собственными вариантами вкусных напитков.
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Девушка призналась, что сама не пьет магазинные напитки уже много лет, зато готовит их самостоятельно.
Я уже много лет не пью газированные напитки, а предпочитаю напитки на натуральной основе и желательно, чтобы они были приготовлены самостоятельно – они освежают и полезные,
– прокомментировала Лиза Глинская.
Напитки, которые спасут в жару
Вода с лимоном
Вода с лимоном / Фото СТБ
Обычной водой трудно напиться, но если добавить к ней кусочек цитрусовых, можно утолить жажду. Пить такой напиток нужно не ледяным, а охлажденным.
Фрукты во льду
Фрукти во льду / Фото Рівняни
Добавлять можно как лимоны, так и вишню, чернику, любые фрукты или ягоды просто заморозьте во льду. Не только вкусно, но и красиво.
Домашний лимонад
Лимонад / Фото Вилкин
Лиза Глинская обожает готовить домашние лимонады и угощать ими родных.
Квас
Домашний квас / Фото 100 меню
Квас прекрасно спасает от жажды, но лучше когда он не сладкий и домашний.
Айран и Тан
Кисломолочные напитки / Фото Культура
Аналогично квасу от жажды хорошо спасают кисломолочные продукты, особенно восточные напитки, как айран и тан.
Чай
Домашний чай / Фото УП
Именно горячий, а не холодный чай помогает утолить жажду в жаркую летнюю погоду. Секрет прост: наши сосуды расширяются, повышается потливость, а с ним выходит весь избыток тепла.
Компот или морс
Компот / Фото Їжа ленд
Отдавайте предпочтение напиткам без сахара и домашним.
Безалкогольное мохито
Мохито / Фото 1000 меню
Свежесть лайма и мяты сделали этот напиток настоящим спасением в жару.
Вода Сасси
Напиток Сасси / Фото 1000 меню
Если в воду кроме лимона и мяты добавить еще и огурец и немного имбиря мы получим замечательный напиток известный, как Сасси. Это изобретение одной американки, которая утверждает, что именно он помогает похудеть и утолить жажду.