Украинская кондитер Лиза Глинская рассказала, чем лучше всего утолять жажду в жаркие летние дни и поделилась несколькими собственными вариантами вкусных напитков.

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Девушка призналась, что сама не пьет магазинные напитки уже много лет, зато готовит их самостоятельно.

Я уже много лет не пью газированные напитки, а предпочитаю напитки на натуральной основе и желательно, чтобы они были приготовлены самостоятельно – они освежают и полезные,

– прокомментировала Лиза Глинская.

Напитки, которые спасут в жару

Вода с лимоном



Вода с лимоном / Фото СТБ

Обычной водой трудно напиться, но если добавить к ней кусочек цитрусовых, можно утолить жажду. Пить такой напиток нужно не ледяным, а охлажденным.

Фрукты во льду



Фрукти во льду / Фото Рівняни

Добавлять можно как лимоны, так и вишню, чернику, любые фрукты или ягоды просто заморозьте во льду. Не только вкусно, но и красиво.

Домашний лимонад



Лимонад / Фото Вилкин

Лиза Глинская обожает готовить домашние лимонады и угощать ими родных.

Квас



Домашний квас / Фото 100 меню

Квас прекрасно спасает от жажды, но лучше когда он не сладкий и домашний.

Айран и Тан



Кисломолочные напитки / Фото Культура

Аналогично квасу от жажды хорошо спасают кисломолочные продукты, особенно восточные напитки, как айран и тан.

Чай



Домашний чай / Фото УП

Именно горячий, а не холодный чай помогает утолить жажду в жаркую летнюю погоду. Секрет прост: наши сосуды расширяются, повышается потливость, а с ним выходит весь избыток тепла.

Компот или морс



Компот / Фото Їжа ленд

Отдавайте предпочтение напиткам без сахара и домашним.

Безалкогольное мохито



Мохито / Фото 1000 меню

Свежесть лайма и мяты сделали этот напиток настоящим спасением в жару.

Вода Сасси



Напиток Сасси / Фото 1000 меню

Если в воду кроме лимона и мяты добавить еще и огурец и немного имбиря мы получим замечательный напиток известный, как Сасси. Это изобретение одной американки, которая утверждает, что именно он помогает похудеть и утолить жажду.