День матери отмечают по всему миру, хотя конкретные даты и обычаи могут отличаться в разных культурах. Дети часто создают поздравительные открытки, пишут письма или готовят специальные подарки, чтобы передать свою любовь. Печенье, приготовленное по этому рецепту, точно порадует материнское сердце.

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Выпекание шоколадного печенья – это отличный проект для детей. Следуя этому простому рецепту под наблюдением взрослых, малыши могут научиться ценным навыкам на кухне, одновременно испытывая радость от создания чего-то вкусного с нуля.

Рецепт шоколадного печенья

Время: 30 минут

Порций: 4

Особый десерт / Фото unsplash

Ингредиенты :

– пол стакана размягченного сливочного масла;

– пол стакана сахара;

– 1 большое яйцо;

– 1 чайная ложка ванильного экстракта;

– пол стакана муки;

– пол чайной ложки соды;

– четверть чайной ложки соли;

– 1 чашка измельченного черного шоколада.

Приготовление: