Что нужно святить на Пасху: какие продукты класть в корзину
Подготовка к Пасхе – это генеральная уборка, выпекание колбасы и кулича, ну и, конечно, сбор пасхальной корзины. Есть определенные блюда, которые обязательно следует посвятить.
5 мая христиане восточного обряда будут отмечать Светлое Воскресение Христово. Согласно древней традиции с собой в церковь несут праздничную корзину с особыми блюдами. Вкусно 24 составил список обязательных вкусностей.
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Что нужно положить в корзину
Священники советуют быть скромными в своем выборе праздничных блюд, не нужно готовить их много. Точно нельзя ставить в корзину спиртные напитки.
– кулич;
– масло;
– яйца (писанки);
– хрен (на Галичине еще кладут блюдо под названием "бурячики");
– мясные блюда (ветчину, домашнюю колбасу, буженину);
– молочные продукты (сыр, молоко);
– разнообразную зелень;
– соль.
Что символизируют эти блюда
Каждый продукт в корзине имеет свое сакральное значение. Пасха воплощает единство и ощущение общности. Крашенки считаются символами жизни и возрождения. Некоторые яйца красят в красный цвет, что символизирует кровь Христа.
Зелень, такая как укроп, петрушка, и зеленый лук, представляет возрождение природы. Сыр символизирует достаток, а хрен – духовную силу.