Что нужно святить на Пасху: какие продукты класть в корзину

3 мая 2024, 05:30
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Подготовка к Пасхе – это генеральная уборка, выпекание колбасы и кулича, ну и, конечно, сбор пасхальной корзины. Есть определенные блюда, которые обязательно следует посвятить.

5 мая христиане восточного обряда будут отмечать Светлое Воскресение Христово. Согласно древней традиции с собой в церковь несут праздничную корзину с особыми блюдами. Вкусно 24 составил список обязательных вкусностей.

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Что нужно положить в корзину

Священники советуют быть скромными в своем выборе праздничных блюд, не нужно готовить их много. Точно нельзя ставить в корзину спиртные напитки.

Невероятный праздник / Фото unsplash

По древнему украинскому обычаю на Пасху освящают такие продукты:
– кулич;
– масло;
– яйца (писанки);
– хрен (на Галичине еще кладут блюдо под названием "бурячики");
– мясные блюда (ветчину, домашнюю колбасу, буженину);
– молочные продукты (сыр, молоко);
– разнообразную зелень;
– соль.

Что символизируют эти блюда

Каждый продукт в корзине имеет свое сакральное значение. Пасха воплощает единство и ощущение общности. Крашенки считаются символами жизни и возрождения. Некоторые яйца красят в красный цвет, что символизирует кровь Христа.

Зелень, такая как укроп, петрушка, и зеленый лук, представляет возрождение природы. Сыр символизирует достаток, а хрен – духовную силу.

Есть несколько важных деталей: в чем следует выпекать пасху.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська