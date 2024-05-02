По христианской традиции перед Пасхой пекут кулич, который является символом Царства Небесного и Воскресения. Наши бабушки пекли ее в печи и имели особые рецепты, которые передавались из поколения в поколение.
Интересно Что и когда добавлять в тесто: пасха от Лилии Цвит – видеорецепт, которым вы захотите воспользоваться
Старинная пасха
- Время: 3 часа
- Порций: 6
Рыхлая и в меру влажная / Фото unsplash
Приготовление:
- Для приготовления опары в 100 миллилитрах теплого молока разведите дрожжи, добавьте 100 грамм муки, все хорошо перемешайте и оставьте на 30 – 40 минут.
- Взбейте яйца с сахаром, введите растопленный и остывший маргарин, добавьте коньяк, тертый мускатный орех, корицу, гвоздику, изюм, соль и смешайте до однородности.
- Соедините остатки теплого молока с мукой, чтобы получить однородную массу.
- Влейте эту смесь в мучную массу с опарой, добавьте яичную смесь и замесите тесто.
- В конце процесса влейте растительное масло и тщательно перемешайте тесто. Накройте тесто полотенцем и оставьте в теплом месте на 1,5 часа, пока оно не поднимется втрое.
- Перемешайте тесто, разложите его по формам для куличей и дайте еще раз подняться в течение 15 – 20 минут.
- Выпекайте в духовке, предварительно разогретой до 180°C, 40 – 50 минут.
- Для глазури взбейте белки с сахаром до получения устойчивой пены. Готовые куличи покройте глазурью и украсьте изюмом.