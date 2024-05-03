5 травня християни східного обряду відзначатимуть Світле Воскресіння Христове. Згідно зі стародавньою традицією із собою у церкву несуть святковий кошик з особливими стравами. Смачно 24 склав список обов'язкових смаколиків.

Цікаво Так пекли бабусі: старовинний рецепт паски

Що потрібно покласти у кошик

Священники радять бути скромними у своєму виборі святкових страв, не потрібно готувати їх багато. Точно не можна ставити у кошик спиртні напої.

Що поставити у кошикНеймовірне свято / Фото unsplash

Що символізують ці страви

Кожен продукт у кошику має своє сакральне значення. Паска втілює єдність та відчуття спільноти. Крашанки вважаються символами життя та відродження. Деякі яйця фарбують у червоний колір, що символізує кров Христа.

Зелень, така як кріп, петрушка, та зелена цибуля, представляє відродження природи. Сир символізує достаток, а хрін – духовну силу.