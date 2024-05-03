5 мая христиане восточного обряда будут отмечать Светлое Воскресение Христово. Согласно древней традиции с собой в церковь несут праздничную корзину с особыми блюдами. Вкусно 24 составил список обязательных вкусностей.
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Что нужно положить в корзину
Священники советуют быть скромными в своем выборе праздничных блюд, не нужно готовить их много. Точно нельзя ставить в корзину спиртные напитки.
Невероятный праздник / Фото unsplash
Что символизируют эти блюда
Каждый продукт в корзине имеет свое сакральное значение. Пасха воплощает единство и ощущение общности. Крашенки считаются символами жизни и возрождения. Некоторые яйца красят в красный цвет, что символизирует кровь Христа.
Зелень, такая как укроп, петрушка, и зеленый лук, представляет возрождение природы. Сыр символизирует достаток, а хрен – духовную силу.