5 мая христиане восточного обряда будут отмечать Светлое Воскресение Христово. Согласно древней традиции с собой в церковь несут праздничную корзину с особыми блюдами. Вкусно 24 составил список обязательных вкусностей.

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Что нужно положить в корзину

Священники советуют быть скромными в своем выборе праздничных блюд, не нужно готовить их много. Точно нельзя ставить в корзину спиртные напитки.

Невероятный праздник / Фото unsplash

По древнему украинскому обычаю на Пасху освящают такие продукты:

– кулич;

– масло;

– яйца (писанки);

– хрен (на Галичине еще кладут блюдо под названием "бурячики");

– мясные блюда (ветчину, домашнюю колбасу, буженину);

– молочные продукты (сыр, молоко);

– разнообразную зелень;

– соль.

Что символизируют эти блюда

Каждый продукт в корзине имеет свое сакральное значение. Пасха воплощает единство и ощущение общности. Крашенки считаются символами жизни и возрождения. Некоторые яйца красят в красный цвет, что символизирует кровь Христа.

Зелень, такая как укроп, петрушка, и зеленый лук, представляет возрождение природы. Сыр символизирует достаток, а хрен – духовную силу.

Есть несколько важных деталей: в чем следует выпекать пасху.