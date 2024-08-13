Независимо от того, планируете ли вы приготовить быстрый ужин, разнообразить бутерброды или удивить гостей уникальным дополнением к блюдам, эти рецепты обязательно придутся по душе, сообщает Вкусно 24. С базиликом в главной роли каждое блюдо приобретает неповторимый вкус и свежесть.

Интересно Неожиданный ответ: почему в холодильник обязательно надо ставить популярный фрукт

Песто

Время: 10 минут

10 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 100 граммов свежего базилика;

– 100 граммов грецких орехов;

– 200 миллилитров оливкового масла;

– 150 граммов сыра пармезан.

Приготовление:

Отделите листья базилика от веточек. Поместите в кухонный комбайн или блендер. Обжарьте грецкие орехи на сковороде и дайте им остыть. Почистите чеснок. Добавьте в кухонный комбайн орехи, чеснок и оливковое масло. Натрите сыр и добавьте к остальным ингредиентам. Приправьте солью и перцем. Измельчите до однородности. Поместите песто в банку и храните в холодильнике.

Универсальный соус из базилика для любых салатов

Время: 15 минут

15 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 25 граммов свежего базилика;

– 150 миллилитров оливкового масла;

– 45 миллилитров бальзамического уксуса;

– 15 граммов чеснока;

– 40 граммов лимона.

Приготовление:

Промойте базилик и поместите его в блендер вместе с чесноком, оливковым маслом и уксусом. Перемешайте все до однородности. Из половины лимона выжмите сок и добавьте его к остальным ингредиентам. Все посолите и поперчите по вкусу и тщательно перемешайте. Готовый соус перелейте в стеклянную банку.

Паста с томатами, моцареллой и базиликом

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 250 граммов пасты;

– 600 граммов помидоров;

– 1 зубчик чеснока;

– примерно полстакана листьев базилика;

– 1 шарик белой моцареллы;

– морская соль и свежемолотый перец по вкусу;

– 4 столовые ложки оливкового масла.

Приготовление:

Разогрейте духовку до 190 градусов. Помидоры помойте, нарежьте кубиками немного большего размера и выложите в соответствующую большую жаростойкую посуду. Добавьте очищенный и тонко нарезанный чеснок и половину порванных листьев базилика между помидорами. Сбрызните оливковым маслом и приправьте морской солью и перцем. Выпекайте без крышки примерно 20 минут. За 2 – 3 минуты до окончания посыпать нарезанной кубиками моцареллой. Тем временем отварите макароны в подсоленной воде. Процедить и выложить в глубокие тарелки. Сверху выложите помидоры с моцареллой и базиликом. Посыпьте оставшимся базиликом и при необходимости приправьте солью.

Также придется по вкусу: как приготовить борщевую заправку.