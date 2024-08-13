Независимо от того, планируете ли вы приготовить быстрый ужин, разнообразить бутерброды или удивить гостей уникальным дополнением к блюдам, эти рецепты обязательно придутся по душе, сообщает Вкусно 24. С базиликом в главной роли каждое блюдо приобретает неповторимый вкус и свежесть.
Интересно Неожиданный ответ: почему в холодильник обязательно надо ставить популярный фрукт
Песто
- Время: 10 минут
- Порций: 2
Приготовление:
- Отделите листья базилика от веточек.
- Поместите в кухонный комбайн или блендер.
- Обжарьте грецкие орехи на сковороде и дайте им остыть.
- Почистите чеснок.
- Добавьте в кухонный комбайн орехи, чеснок и оливковое масло.
- Натрите сыр и добавьте к остальным ингредиентам.
- Приправьте солью и перцем.
- Измельчите до однородности.
- Поместите песто в банку и храните в холодильнике.
Универсальный соус из базилика для любых салатов
- Время: 15 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Промойте базилик и поместите его в блендер вместе с чесноком, оливковым маслом и уксусом.
- Перемешайте все до однородности.
- Из половины лимона выжмите сок и добавьте его к остальным ингредиентам.
- Все посолите и поперчите по вкусу и тщательно перемешайте.
- Готовый соус перелейте в стеклянную банку.
Паста с томатами, моцареллой и базиликом
- Время: 30 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Разогрейте духовку до 190 градусов.
- Помидоры помойте, нарежьте кубиками немного большего размера и выложите в соответствующую большую жаростойкую посуду.
- Добавьте очищенный и тонко нарезанный чеснок и половину порванных листьев базилика между помидорами.
- Сбрызните оливковым маслом и приправьте морской солью и перцем.
- Выпекайте без крышки примерно 20 минут.
- За 2 – 3 минуты до окончания посыпать нарезанной кубиками моцареллой.
- Тем временем отварите макароны в подсоленной воде.
- Процедить и выложить в глубокие тарелки.
- Сверху выложите помидоры с моцареллой и базиликом.
- Посыпьте оставшимся базиликом и при необходимости приправьте солью.