Независимо от того, планируете ли вы приготовить быстрый ужин, разнообразить бутерброды или удивить гостей уникальным дополнением к блюдам, эти рецепты обязательно придутся по душе, сообщает Вкусно 24. С базиликом в главной роли каждое блюдо приобретает неповторимый вкус и свежесть.

Интересно Неожиданный ответ: почему в холодильник обязательно надо ставить популярный фрукт

Песто

  • Время: 10 минут
  • Порций: 2

Приготовление:

  1. Отделите листья базилика от веточек.
  2. Поместите в кухонный комбайн или блендер.
  3. Обжарьте грецкие орехи на сковороде и дайте им остыть.
  4. Почистите чеснок.
  5. Добавьте в кухонный комбайн орехи, чеснок и оливковое масло.
  6. Натрите сыр и добавьте к остальным ингредиентам.
  7. Приправьте солью и перцем.
  8. Измельчите до однородности.
  9. Поместите песто в банку и храните в холодильнике.

Универсальный соус из базилика для любых салатов

  • Время: 15 минут
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Промойте базилик и поместите его в блендер вместе с чесноком, оливковым маслом и уксусом.
  2. Перемешайте все до однородности.
  3. Из половины лимона выжмите сок и добавьте его к остальным ингредиентам.
  4. Все посолите и поперчите по вкусу и тщательно перемешайте.
  5. Готовый соус перелейте в стеклянную банку.

Паста с томатами, моцареллой и базиликом

  • Время: 30 минут
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Разогрейте духовку до 190 градусов.
  2. Помидоры помойте, нарежьте кубиками немного большего размера и выложите в соответствующую большую жаростойкую посуду.
  3. Добавьте очищенный и тонко нарезанный чеснок и половину порванных листьев базилика между помидорами.
  4. Сбрызните оливковым маслом и приправьте морской солью и перцем.
  5. Выпекайте без крышки примерно 20 минут.
  6. За 2 – 3 минуты до окончания посыпать нарезанной кубиками моцареллой.
  7. Тем временем отварите макароны в подсоленной воде.
  8. Процедить и выложить в глубокие тарелки.
  9. Сверху выложите помидоры с моцареллой и базиликом.
  10. Посыпьте оставшимся базиликом и при необходимости приправьте солью.