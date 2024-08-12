Этот рецепт крайне прост, но позволяет подготовить основу к вкуснейшему борщику. Когда бы вам ни захотелось смаковать любимое блюдо – эта заправка выручит всегда.

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Рецепт борщевой заправки на зиму

Время: 1,5 часа

Порций: зависит от размера банок

Ингредиенты: – 3 килограмма свеклы;

– 3 килограмма помидоров;

– 1 килограмм моркови;

– 600 граммов фасоли;

– 1 килограмм лука;

– 2 столовые ложки соли;

– 180 граммов сахара;

– 160 граммов уксуса;

– 400 миллилитров растительного масла.

Приготовление:

Фасоль отмачиваем и варим до готовности. Помидоры нарезаем и пропускаем через мясорубку. Лук мелко нарезаем и добавляем к помидорам. Варим 10 минут. Морковь и свеклу натираем на терке. Добавляем их в кастрюлю и варим под крышкой 30 минут. Добавляем фасоль и уксус, варим еще 5 минут. Раскладываем по стерилизованным банкам и закручиваем, можно пастеризовать 15 минут.

Приятного аппетита!

Оно имеет невероятный вкус: готовим малиновое варенье без загустителей.