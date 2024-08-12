Этот рецепт крайне прост, но позволяет подготовить основу к вкуснейшему борщику. Когда бы вам ни захотелось смаковать любимое блюдо – эта заправка выручит всегда.

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Рецепт борщевой заправки на зиму

Время: 1,5 часа

Порций: зависит от размера банок

Приготовление:

  1. Фасоль отмачиваем и варим до готовности.
  2. Помидоры нарезаем и пропускаем через мясорубку.
  3. Лук мелко нарезаем и добавляем к помидорам. Варим 10 минут.
  4. Морковь и свеклу натираем на терке. Добавляем их в кастрюлю и варим под крышкой 30 минут.
  5. Добавляем фасоль и уксус, варим еще 5 минут.
  6. Раскладываем по стерилизованным банкам и закручиваем, можно пастеризовать 15 минут.

Приятного аппетита!