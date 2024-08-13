Незалежно від того, чи плануєте ви приготувати швидку вечерю, урізноманітнити бутерброди або здивувати гостей унікальним доповненням до страв, ці рецепти обов’язково припадуть до душі, повідомляє Смачно 24. З базиліком у головній ролі кожна страва набуває неповторного смаку та свіжості.

Цікаво Несподівана відповідь: чому у холодильник обов'язково треба ставити популярний фрукт

Песто

  • Час: 10 хвилин
  • Порцій: 2

Приготування:

  1. Відокремте листя базиліка від гілочок.
  2. Помістити в кухонний комбайн або блендер.
  3. Обсмажте волоські горіхи на сковороді та дайте їм охолонути.
  4. Почистіть часник.
  5. Додайте в кухонний комбайн горіхи, часник і оливкову олію.
  6. Натріть сир і додайте до решти інгредієнтів.
  7. Приправте сіллю і перцем.
  8. Подрібніть до однорідності.
  9. Помістіть песто в банку і зберігайте в холодильнику.

Універсальний соус з базиліку для будь-яких салатів

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Промийте базилік і помістіть його в блендер разом з часником, оливковою олією та оцтом.
  2. Перемішайте все до однорідності.
  3. З половини лимона вичавіть сік і додайте його до решти інгредієнтів.
  4. Все посоліть і поперчіть до смаку і ретельно перемішайте.
  5. Готовий соус перелийте в скляну банку.

Паста з томатами, моцарелою та базиліком

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Розігрійте духовку до 190 градусів.
  2. Помідори помийте, наріжте кубиками трохи більшого розміру і викладіть у відповідний великий жаростійкий посуд.
  3. Додайте очищений і тонко нарізаний часник і половину порваного листя базиліка між помідорами.
  4. Збризніть оливковою олією та приправте морською сіллю та перцем.
  5. Випікайте без кришки приблизно 20 хвилин.
  6. За 2 – 3 хвилини до закінчення посипати нарізаною кубиками моцарелою.
  7. Тим часом відваріть макарони в підсоленій воді.
  8. Процідіть та викладіть в глибокі тарілки.
  9. Зверху викладіть помідори з моцарелою та базиліком.
  10. Посипте базиліком, що залишився, і при необхідності приправте сіллю.