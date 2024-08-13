Незалежно від того, чи плануєте ви приготувати швидку вечерю, урізноманітнити бутерброди або здивувати гостей унікальним доповненням до страв, ці рецепти обов’язково припадуть до душі, повідомляє Смачно 24. З базиліком у головній ролі кожна страва набуває неповторного смаку та свіжості.

Цікаво Несподівана відповідь: чому у холодильник обов'язково треба ставити популярний фрукт

Песто

Час: 10 хвилин

10 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 100 грамів свіжого базиліку;

– 100 грамів волоських горіхів;

– 200 мілілітрів оливкової олії;

– 150 грамів сиру пармезан.

Приготування:

Відокремте листя базиліка від гілочок. Помістити в кухонний комбайн або блендер. Обсмажте волоські горіхи на сковороді та дайте їм охолонути. Почистіть часник. Додайте в кухонний комбайн горіхи, часник і оливкову олію. Натріть сир і додайте до решти інгредієнтів. Приправте сіллю і перцем. Подрібніть до однорідності. Помістіть песто в банку і зберігайте в холодильнику.

Універсальний соус з базиліку для будь-яких салатів

Час: 15 хвилин

15 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 25 грамів свіжого базиліку;

– 150 мілілітрів оливкової олії;

– 45 мілілітрів бальзамічного оцту;

– 15 грамів часнику;

– 40 грамів лимона.

Приготування:

Промийте базилік і помістіть його в блендер разом з часником, оливковою олією та оцтом. Перемішайте все до однорідності. З половини лимона вичавіть сік і додайте його до решти інгредієнтів. Все посоліть і поперчіть до смаку і ретельно перемішайте. Готовий соус перелийте в скляну банку.

Паста з томатами, моцарелою та базиліком

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 250 грамів пасти;

– 600 грамів помідорів;

– 1 зубчик часнику;

– приблизно пів склянки листя базиліка;

– 1 кулька білої моцарели;

– морська сіль і свіжомелений перець до смаку;

– 4 столові ложки оливкової олії.

Приготування:

Розігрійте духовку до 190 градусів. Помідори помийте, наріжте кубиками трохи більшого розміру і викладіть у відповідний великий жаростійкий посуд. Додайте очищений і тонко нарізаний часник і половину порваного листя базиліка між помідорами. Збризніть оливковою олією та приправте морською сіллю та перцем. Випікайте без кришки приблизно 20 хвилин. За 2 – 3 хвилини до закінчення посипати нарізаною кубиками моцарелою. Тим часом відваріть макарони в підсоленій воді. Процідіть та викладіть в глибокі тарілки. Зверху викладіть помідори з моцарелою та базиліком. Посипте базиліком, що залишився, і при необхідності приправте сіллю.

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