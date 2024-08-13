Незалежно від того, чи плануєте ви приготувати швидку вечерю, урізноманітнити бутерброди або здивувати гостей унікальним доповненням до страв, ці рецепти обов’язково припадуть до душі, повідомляє Смачно 24. З базиліком у головній ролі кожна страва набуває неповторного смаку та свіжості.
Цікаво Несподівана відповідь: чому у холодильник обов'язково треба ставити популярний фрукт
Песто
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 2
Приготування:
- Відокремте листя базиліка від гілочок.
- Помістити в кухонний комбайн або блендер.
- Обсмажте волоські горіхи на сковороді та дайте їм охолонути.
- Почистіть часник.
- Додайте в кухонний комбайн горіхи, часник і оливкову олію.
- Натріть сир і додайте до решти інгредієнтів.
- Приправте сіллю і перцем.
- Подрібніть до однорідності.
- Помістіть песто в банку і зберігайте в холодильнику.
Універсальний соус з базиліку для будь-яких салатів
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Промийте базилік і помістіть його в блендер разом з часником, оливковою олією та оцтом.
- Перемішайте все до однорідності.
- З половини лимона вичавіть сік і додайте його до решти інгредієнтів.
- Все посоліть і поперчіть до смаку і ретельно перемішайте.
- Готовий соус перелийте в скляну банку.
Паста з томатами, моцарелою та базиліком
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Розігрійте духовку до 190 градусів.
- Помідори помийте, наріжте кубиками трохи більшого розміру і викладіть у відповідний великий жаростійкий посуд.
- Додайте очищений і тонко нарізаний часник і половину порваного листя базиліка між помідорами.
- Збризніть оливковою олією та приправте морською сіллю та перцем.
- Випікайте без кришки приблизно 20 хвилин.
- За 2 – 3 хвилини до закінчення посипати нарізаною кубиками моцарелою.
- Тим часом відваріть макарони в підсоленій воді.
- Процідіть та викладіть в глибокі тарілки.
- Зверху викладіть помідори з моцарелою та базиліком.
- Посипте базиліком, що залишився, і при необхідності приправте сіллю.