Что приготовить на День Независимости: рецепт патриотического торта для праздничного стола

В День Независимости Украины, который мы празднуем 24 августа, редакция Смачно 24 подготовила для вас простой рецепт патриотического торта, который вы с легкостью можете приготовить дома.

Если вы все еще не знаете, что приготовить к 30-летию Дня Независимости Украины, у нас есть для вас отличный вариант быстрого торта в сине-желтых цветах.

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Задекорировать такой торт вы можете цветным сахаром, крошкой, миндальными хлопьями или масляным кремом. Также прекрасно подойдет кокосовая стружка или шоколадный ганаш.

Приятным бонусом для вас будет простая инструкция приготовления патриотических конфет из остатков бисквитного коржа. Давайте готовить вместе!

Рецепт праздничного торта

Время: 120 минут

120 минут Порции: 4 – 6



Праздничный торт / Фото Едим дома

– 200 г кефира;– 1 – 2 шт. куриных яиц;– 1 стакан манки;– 1 стакан сахара;– 1 стакан муки;– 100 г топленого масла;– 4 капли миндального масла для выпечки;– 1 ч. л. разрыхлителя;– 2 – 3 ст. л. сгущенного молока;– желтый и синий красители.

Приготовление:

В миске смешайте манку, кефир, сахар. Куриные яйца немного взбейте вилкой и добавьте к кефир. Перемешайте эти ингредиенты и оставьте на 40 минут при комнатной температуре. Разогрейте духовку до 180 градусов. Пока тесто набухает, подготовьте формы для выпечки – две одинаковые. Если у вас нет одинаковых форм, сделайте их собственноручно: одну большую и сплошную форму перегородите фольгой. Так у вас одновременно испечется сразу две лепешки. Добавьте в тесто растопленное масло, просеянную муку с разрыхлителем и миндальное масло. Перемешайте тесто до однородной консистенции. Смажьте формы для выпекания сливочным маслом. Разделите тесто на две половины. В одну добавьте желтый краситель, в другую – синий. Тщательно перемешайте тесто. Вылейте тесто в формы и отправьте выпекаться в духовку на 30 – 40 минут. Проверьте готовность бисквита зубочисткой: она должна быть сухой. Охладите бисквит 5-10 минут и выньте из формы. Для приготовления крема взбейте сливочное масло и сгущенное молоко миксером. Смажьте кремом бисквитные коржи. Срежьте стенки торта, чтобы придать ему привлекательный вид. Из этих остатков можно приготовить конфеты: разомните их вилкой, сформируйте шарики руками и выложите на тарелку.





Конфеты / Фото Едим дома

Готовые конфеты отправьте в холодильник на 20 минут. Также их можно задекорировать цветным сахаром. Приятного аппетита!

Сладкий стол готов, а что же делать с остальным? У нас есть несколько идей ко Дню Независимости Украины:

Приобретите в магазине твердый сыр, нарежьте его кусочками и красиво выложите на тарелку. Чтобы блюдо выглядело патриотичным, выберите синий сыр с лавандой и желтый чедер.

и желтый чедер. Мясную нарезку можно выложить на деревянной доске изобразив карту Украины.

Без сала не обойдется ни одно украинское застолье. Перемелите и добавьте ароматных специй и подавайте как намазанку к столу. Можно добавить пищевые красители синего и желтого цвета перед подачей.

синего и желтого цвета перед подачей. Чтобы придать горячим блюдам патриотичности, добавьте к ним гроздья калины.



Вареники / Фото Юа пост

Любимые блюда к праздничному столу можно подать с бумажными флажками, своеобразными указателями с названиями городов, в которых они популярны: Форшмак – Одесса, Галушки – Полтава, Сырник – Львов, котлета по-киевски – Киев.

Приятного аппетита и яркого вам празднования!