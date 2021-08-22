В древности особенность определенной кухни определял способ обработки продуктов. Домашние печи фактически диктовали, какой будет гастрономическая культура государства. В Украине преобладали очаги закрытого типа, поэтому предки часто готовили вареную, тушеную и жареную пищу.

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Но это отнюдь не уменьшило количество блюд, которыми лакомились украинцы несколько веков назад. Душистые караваи, наваристый борщ, нежные и богатые начинкой вареники – это далеко не все старинные блюда, которые пришли когда-то и стали частью нашей жизни.

Перед Днем Независимости, который мы отмечаем 24 августа, журналисты Вкусно 24 подобрали традиционные украинские блюда, которыми не только стоит гордиться, но и повторять на своей кухне.

Невероятная украинская кухня / Фото Этнохата

Паляница

В ежедневном питании украинцев не одно столетие главное место занимал хлеб. Этому подтверждением являются многочисленные пословицы: "Хлеб – всему господин", "Хлеб – всему голова" и ряд других. Хлебом выражали гостеприимство, а каравай стал символом свадьбы.

Наши предки начали подавать его к столу более 2000 лет назад, и потому в украинской кухне есть немало рецептов этой выпечки. Оноре де Бальзак в своем письме к другу, который датирован 1848 годом, вспоминал:

... Как вы приедете в Украину, в этот рай земной, где я заметил уже 77 способов приготовления хлеба.

Когда хозяйки хотели заменить чем-то хлеб, брались делать лепешки. В зависимости от трапезы ее подавали с самыми разными приложениями: с медом, яблоками или маковой начинкой.



Душистая паляница / Фото LiveJournal

Йокаи боб-левеш

Йокаи боб-левеш – ароматный и насыщенный суп, родом из Венгрии, который стал традиционным для Западной Украины. Блюдо назвали в честь венгерского писателя и политика XIX века Мора Йокаи.

Существует немало вариаций этого супа, но без паприки, копчености, сметаны и фасоли его невозможно представить. Обычно Йокаи боб-левеш подают в хрустящей хлебной тарелке, однако и на обычных тарелках он выглядит аппетитно.



Сытный и наваристый суп / Фото Аутентичная Украина

Голубцы

Первые упоминания о блюде ведут к XVIII веку. С тех пор голубцы – неизменный атрибут праздничных столов. На удивление, это очень разнообразная пища, которая имеет немало вариаций и рецептов приготовления.

Классический рецепт приготовления голубцов – это капустный лист с фаршем и рисом. Мясо преимущественно выбиралось говяжье или свиное. Нередко можно встретить и картофельные голубцы: их чаще всего подают во время поста или в Сочельник.



Украшение праздничного стола / Фото Аутентичная Украина

Холодец

Застывший густой бульон с кусочками мясных, реже рыбных или вегетарианских, продуктов – это уже привычная блюдо украинцев. В готовом виде холодец напоминает желе.

Первые вариации современного холодца начали подавать еще во времена Киевской Руси. На следующий день после пышных застолий оставались наваристые бульоны. Мясные остатки пиршества мелко нарезали, разбавляли бульоном, кипятили, разливали по сосудам и ставили на холод. В начале создания блюдо считалось неблагородным и его ела только прислуга.

Именно французы взяли за основу рецепт холодца, облагородили его, добавив овощи и даже вареные яйца и сделали настоящим деликатесом. Теперь холодец – признанная многими странами блюдо. Современные кулинары готовят это блюдо из морепродуктов, овощей, рыбы и даже десертное – из шоколада, фруктов и кофе.

Блюдо родом из Киевской Руси / Фото Аутентичная Украина

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Кулеш

Ученые признали кулеш одним из замечательных средств для профилактики онкологических заболеваний. Первые упоминания о приготовлении кулеша можно найти более 500 лет назад и, если вспомнить историю, это – любимое блюдо запорожских казаков во время военных походов.



Казацкий обед / Фото armyfm

Известно, что после ликвидации Запорожской Сечи казаки расселились на широкой территории Украины и соседних странах, именно так блюдо распространилось по Восточной Европе. Чаще всего кулеш готовили из пшена, реже можно найти рецепты кукурузного или гречневого кулеша. Крупу засыпали в котел с кипятком, а для вкуса добавляли картофель, соль, по возможности – зелень. Готовую кашу затирали чесноком, луком и салом.

Зубцы

В древней украинской кухни можно найти немало рецептов приготовления замечательных сладких вкусностей. Одним из древнейших рецептов являются зубцы. О них писал еще Иван Котляревский в "Энеиде": "На закуску кулеш i кашу, лемешку, зубцы, путрю, квашу, и с маком медовый шулик".

Главным ингредиентом является кутья из очищенных зерен ячменя, сваренная из толченых и просеянных конопляных зерен. Зубцы стали популярными в XVII веке. Десерт любили дети, поскольку он имел сладковатый вкус.



Сладкое лакомство / Фото Amazing Ukraine

Узвар

Сладкий отвар украинской национальной кухни несет обрядовый характер. Компот входит в 12 блюд, которые обязательно подают на Святой вечер. Другие названия этого напитка – киселица, вар, свар.

Интересно, что компот до сих пор остается одним из самых популярных напитков украинцев. Его варят из сушеных яблок, груш или ягод. Сушили это все на солнце, в обычных или специальных печах, сушарках или банях. Жидкость, по традиции, наливают в красивый кувшин, гущу из ягод высыпают в миску и тоже подают к столу.



Любимый украинский напиток​ / Фото Рinterest

Украинская кухня – неотъемлемая часть нашей истории. Каждый из нас может сделать все, чтобы она имела долгое и счастливое продолжение.