Семейное застолье с ближайшими людьми – отличный способ провести День Независимости. 24 канал подготовил идею для праздничного застолья, которое удовлетворит даже гурмана. Здесь простые рецепты, не требующие много времени и усилий.
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Рецепт запеченных куриных крылышек в панировке
Время: 1 час
Порций: 4
Праздничное застолье / Фото smaker
Ингредиенты:
- 1 килограмм куриных крылышек;
- 6 столовых ложек муки;
- 5 яиц;
- 100 миллилитров молока;
- 1 столовая ложка соевого соуса;
- полчайной ложки красного молотого перца;
- 1 чайная ложка базилика;
- 1 чайная ложка орегано;
- 2 столовые ложки панировочных сухарей;
- соль, перец по вкусу.
Приготовление:
- Куриные крылышки промойте под водой и обварите. Готовые крылышки остудите и посыпьте мукой.
- Смешайте яйца с молоком и специями.
- Приправьте солью и перцем по вкусу.
- Куриные крылышки обмокните в молочной массе.
- Сверху посыпьте панировочными сухарями.
- Поместите крылышки в жаропрочную форму.
- Выпекайте 45 минут при 200 градусах.
Рецепт салата с дыней, жареной грушей и камамбером
Время: 15 минут
Порций: 2
Прекрасное дополнение к праздничному столу / Фото doradca smaku
Ингредиенты:
- 2 горсти маш-салата;
- 3 ломтика дыни;
- 1 груша;
- 1 авокадо;
- 6 помидоров черри;
- 150 грамм сырого камамбера;
- 2 столовые ложки семян подсолнечника.
Для соуса:
- 4 столовые ложки оливкового масла;
- 2 столовые ложки лимонного сока;
- 2 столовые ложки кленового сиропа;
- 1 столовая ложка медовой горчицы;
- соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Грушу нарежьте ломтиками и обжарьте на смазанном сковороде маслом гриль до легкой карамелизации.
- Мякоть дыни нарежьте кубиками.
- Авокадо очистите от кожуры, слегка сбрызните лимонным соком и также нарежьте кубиками.
- Вымойте помидоры черри и разрежьте пополам.
- На тарелки выложите маш-салат, обжаренные на гриле ломтики груши, дыни, авокадо, кусочки сырого камамбера и помидоры черри.
- Соедините в банке оливковое масло, лимонный сок, кленовый сироп и медовую горчицу. Добавьте щепотку соли и свежемолотого перца, закройте банку и интенсивно перемешайте. Полученным соусом полейте салат и посыпьте семенами подсолнечника.