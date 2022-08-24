Сімейне застілля із найближчими людьми – чудовий спосіб провести День Незалежності. 24 канал підготував ідею для святкового застілля, яке задовольнить навіть гурмана. Тут прості рецепти, які не потребують багато часу та зусиль.

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Рецепт запечених курячих крилець у паніровці

Час: 1 година
Порцій: 4

Святкове застілля / Фото smaker

Інгредієнти:

  • 1 кілограм курячих крилець;
  • 6 столових ложок борошна;
  • 5 яєць;
  • 100 мілілітрів молока;
  • 1 столова ложка соєвого соусу;
  • пів чайної ложки червоного меленого перцю;
  • 1 чайна ложка базиліку;
  • 1 чайна ложка орегано;
  • 2 столові ложки панірувальних сухарів;
  • сіль, перець до смаку.

Приготування:

  1. Курячі крильця промийте під водою та обваріть. Готові крильця остудіть і посипте борошном.
  2. Змішайте яйця з молоком і спеціями.
  3. Приправте сіллю і перцем до смаку.
  4. Курячі крильця обмокніть у молочній масі.
  5. Зверху посипте панірувальними сухарями.
  6. Помістіть крильця в жароміцну форму.
  7. Випікайте 45 хвилин при 200 градусах.

Рецепт салату з динею, смаженою грушею та камамбером

Час: 15 хвилин
Порцій: 2

Чудове доповнення до святкового столу / Фото doradca smaku

Інгредієнти:

  • 2 жмені маш-салату;
  • 3 скибки дині;
  • 1 груша;
  • 1 авокадо;
  • 6 помідорів чері;
  • 150 грамів сиру камамбер;
  • 2 столові ложки насіння соняшнику.

Для соусу:

  • 4 столові ложки оливкової олії;
  • 2 столові ложки лимонного соку;
  • 2 столові ложки кленового сиропу;
  • 1 столова ложка медової гірчиці;
  • сіль та перець до смаку.

Приготування:

  1. Грушу наріжте скибочками і обсмажте на змащеній олією сковороді гриль до легкої карамелізації.
  2. М'якуш дині наріжте кубиками.
  3. Авокадо очистіть від шкірки, злегка збризніть лимонним соком і також наріжте кубиками.
  4. Вимийте помідори черрі і розріжте пополам.
  5. На тарілки викладіть маш-салат, обсмажені на грилі скибочки груші, дині, авокадо, шматочки сиру камамбер і помідори черрі.
  6. З’єднайте у банці оливкову олію, лимонний сік, кленовий сироп і медову гірчицю. Додайте щіпку солі та свіжомеленого перцю, закрийте банку та інтенсивно перемішайте. Отриманим соусом полийте салат і посипте насінням соняшнику.