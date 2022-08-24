Большой праздник для каждого украинца: чем поразить родных на День Независимости

24 августа 2022 , 11:55
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Источник:

24 канал

День Независимости – главный государственный праздник, который имеет особое значение для каждого украинца. Этот день отождествляется с нашей силой, несокрушимостью и героизмом, поэтому праздновать его даже в домашнем кругу близких людей нужно обязательно.

Семейное застолье с ближайшими людьми – отличный способ провести День Независимости. 24 канал подготовил идею для праздничного застолья, которое удовлетворит даже гурмана. Здесь простые рецепты, не требующие много времени и усилий.

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Рецепт запеченных куриных крылышек в панировке

Время: 1 час
Порций: 4

Праздничное застолье / Фото smaker

Ингредиенты:

  • 1 килограмм куриных крылышек;
  • 6 столовых ложек муки;
  • 5 яиц;
  • 100 миллилитров молока;
  • 1 столовая ложка соевого соуса;
  • полчайной ложки красного молотого перца;
  • 1 чайная ложка базилика;
  • 1 чайная ложка орегано;
  • 2 столовые ложки панировочных сухарей;
  • соль, перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Куриные крылышки промойте под водой и обварите. Готовые крылышки остудите и посыпьте мукой.
  2. Смешайте яйца с молоком и специями.
  3. Приправьте солью и перцем по вкусу.
  4. Куриные крылышки обмокните в молочной массе.
  5. Сверху посыпьте панировочными сухарями.
  6. Поместите крылышки в жаропрочную форму.
  7. Выпекайте 45 минут при 200 градусах.

Рецепт салата с дыней, жареной грушей и камамбером

Время: 15 минут
Порций: 2

Прекрасное дополнение к праздничному столу / Фото doradca smaku

Ингредиенты:

  • 2 горсти маш-салата;
  • 3 ломтика дыни;
  • 1 груша;
  • 1 авокадо;
  • 6 помидоров черри;
  • 150 грамм сырого камамбера;
  • 2 столовые ложки семян подсолнечника.

Для соуса:

  • 4 столовые ложки оливкового масла;
  • 2 столовые ложки лимонного сока;
  • 2 столовые ложки кленового сиропа;
  • 1 столовая ложка медовой горчицы;
  • соль и перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Грушу нарежьте ломтиками и обжарьте на смазанном сковороде маслом гриль до легкой карамелизации.
  2. Мякоть дыни нарежьте кубиками.
  3. Авокадо очистите от кожуры, слегка сбрызните лимонным соком и также нарежьте кубиками.
  4. Вымойте помидоры черри и разрежьте пополам.
  5. На тарелки выложите маш-салат, обжаренные на гриле ломтики груши, дыни, авокадо, кусочки сырого камамбера и помидоры черри.
  6. Соедините в банке оливковое масло, лимонный сок, кленовый сироп и медовую горчицу. Добавьте щепотку соли и свежемолотого перца, закройте банку и интенсивно перемешайте. Полученным соусом полейте салат и посыпьте семенами подсолнечника.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська