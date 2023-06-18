Любой праздник немыслим без особого стола. День отца – это тот день, когда так хочется посвятить время семье и неторопливому общению. Воспользуйтесь этими рецептами и не забудьте вовлечь в процесс приготовления детей.

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Рецепт курицы с картофелем

  • Время: 2 часа
  • Порций: 6

Приготовление:

  • Духовку разогреваем до 200 градусов.
  • Смешиваем сливочный творог, эстрагон, цедру лимона, соль и перец. Хорошо смазываем комок и бедра курицы, а также под кожурой. Снаружи слегка натираем курицу солью, перцем и 1 столовой ложкой оливкового масла.
  • Перекладываем курицу в большую форму и выпекаем 30 минут.
  • Очищаем картофель и смазываем ложкой оливкового масла. Чистим чеснок.
  • Добавляем картофель и зубчики чеснока к курице и запекаем еще 30 минут.
  • Перемешиваем картофель, добавляем зелень и запекаем до готовности.

Рецепт праздничного салата с лососем

  • Время: 20 минут
  • Порций: 2

Приготовление:

  • Филе рыбы нарезаем кубиками. Приправляем солью, перцем, всеми другими ингредиентами. Выкладываем в форму и запекаем 7 минут при 200 градусах.
  • Ингредиенты для соуса смешиваем, заливаем бульоном и доводим до кипения. Всыпаем киноа и варим под крышкой на маленьком огне, пока оно не впитает всю влагу.
  • Авокадо, огурец и манго, чистим и нарезаем кубиками. Красный лук нарезаем тонкими полосками.
  • В салатники кладем киноа, рядом выкладываем другие ингредиенты, посыпаем луком и поливаем соусом.

Рецепт коктейля с джином и клубникой

  • Время: 6 минут
  • Порций: 4

Приготовление:

  • Все ингредиенты кладем в шейкер.
  • Хорошо перемешиваем несколько минут.
  • Наполняем стаканы кубиками льда, наливаем коктейль и подаем на стол.