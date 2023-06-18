Любой праздник немыслим без особого стола. День отца – это тот день, когда так хочется посвятить время семье и неторопливому общению. Воспользуйтесь этими рецептами и не забудьте вовлечь в процесс приготовления детей.

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Рецепт курицы с картофелем

Время : 2 часа

: 2 часа Порций: 6

Ингредиенты: – 1 курица;

– 1 сыр сливочный или Филадельфия;

– 1 столовая ложка сушеного эстрагона;

– 1 лимон;

– 2 столовые ложки оливкового масла;

– 1 килограмм картофеля;

– 1 головка чеснока;

– 150 граммов зелени;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Духовку разогреваем до 200 градусов.

Смешиваем сливочный творог, эстрагон, цедру лимона, соль и перец. Хорошо смазываем комок и бедра курицы, а также под кожурой. Снаружи слегка натираем курицу солью, перцем и 1 столовой ложкой оливкового масла.

Перекладываем курицу в большую форму и выпекаем 30 минут.

Очищаем картофель и смазываем ложкой оливкового масла. Чистим чеснок.

Добавляем картофель и зубчики чеснока к курице и запекаем еще 30 минут.

Перемешиваем картофель, добавляем зелень и запекаем до готовности.

Рецепт праздничного салата с лососем

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 2

Ингредиенты: лосось:

– 250 г филе рыбы;

– 1 столовая ложка соевого соуса;

– 1 столовая ложка лимонного сока;

– 1 столовая ложка оливкового масла;

– 1 стакан бульона;

– 1 чайная ложка тертого свежего имбиря;

– 1 зубчик чеснока;

соус:

– 1/2 лайма;

– 2 столовые ложки кленового сиропа;

– 3 столовые ложки оливкового масла;

– 1 чайная ложка тертого имбиря;

– 1 чайная ложка кунжутного масла;

– 100 грамм киноа;

– 1 авокадо;

– 1 огурец;

– половинка манго;

– половинка красного лука.

Приготовление:

Филе рыбы нарезаем кубиками. Приправляем солью, перцем, всеми другими ингредиентами. Выкладываем в форму и запекаем 7 минут при 200 градусах.

Ингредиенты для соуса смешиваем, заливаем бульоном и доводим до кипения. Всыпаем киноа и варим под крышкой на маленьком огне, пока оно не впитает всю влагу.

Авокадо, огурец и манго, чистим и нарезаем кубиками. Красный лук нарезаем тонкими полосками.

В салатники кладем киноа, рядом выкладываем другие ингредиенты, посыпаем луком и поливаем соусом.

Рецепт коктейля с джином и клубникой

Время : 6 минут

: 6 минут Порций: 4

Ингредиенты: – 5 столовых ложек измельченной клубники;

– 3 столовые ложки джина;

– чайная ложка лимонного сока;

– чайная ложка малинового сока;

– несколько кубиков льда.

Приготовление: