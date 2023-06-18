Будь-яке свято неможливо уявити без особливого столу. День батька – це той день, коли так хочеться присвятити час сім'ї та неквапливому спілкуванню. Скористайтеся цими рецептами та не забудьте долучити до процесу приготування дітей.
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Рецепт курки з картоплею
- Час: 2 години
- Порцій: 6
Приготування:
- Духовку розігріваємо до 200 градусів.
- Змішуємо вершковий сир, естрагон, цедру лимона, сіль та перець. Добре змащуємо грудку та стегна курки, а також під шкіркою. Ззовні злегка натираємо курку сіллю, перцем та 1 столовою ложкою оливкової олії.
- Перекладаємо курку у велику форму та випікаємо 30 хвилин.
- Чистимо картоплю та змащуємо ложкою оливкової олії. Чистимо часник.
- Додаємо картоплю та зубчики часнику до курки і запікаємо ще 30 хвилин.
- Перемішуємо картоплю, додаємо зелень та запікаємо до готовності.
Рецепт святкового салату з лососем
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 2
Приготування:
- Філе риби нарізаємо кубиками. Приправляємо сіллю, перцем, ті всіма іншими інгредієнтами. Викладаємо у форму та запікаємо 7 хвилин при 200 градусах.
- Інгредієнти для соусу змішуємо, заливаємо бульйоном та доводимо до кипіння. Всипаємо кіноа та варимо під кришкою на маленькому вогні, поки воно не вбере всю вологу.
- Авокадо, огірок та манго чистимо і нарізаємо кубиками. Червону цибулю нарізаємо тонкими смужками.
- У салатники кладемо кіноа, поряд викладаємо інші інгредієнти, посипаємо цибулею та поливаємо соусом.
Рецепт коктейлю з джином та полуницею
- Час: 6 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Усі інгредієнти кладемо у шейкер.
- Добре перемішуємо впродовж кількох хвилин.
- Наповнюємо склянки кубиками льоду, наливаємо коктейль та подаємо до столу.