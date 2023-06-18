Основное блюдо, салат и коктейль: что приготовить на День отца – быстрое меню
День отца – особый праздник, который нужно сделать "вкусным". Лучше всего воспользоваться быстрыми рецептами, ведь драгоценное время нужно посвятить семье.
Любой праздник немыслим без особого стола. День отца – это тот день, когда так хочется посвятить время семье и неторопливому общению. Воспользуйтесь этими рецептами и не забудьте вовлечь в процесс приготовления детей.
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Рецепт курицы с картофелем
- Время: 2 часа
- Порций: 6
Ингредиенты:
– 1 курица;
– 1 сыр сливочный или Филадельфия;
– 1 столовая ложка сушеного эстрагона;
– 1 лимон;
– 2 столовые ложки оливкового масла;
– 1 килограмм картофеля;
– 1 головка чеснока;
– 150 граммов зелени;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Духовку разогреваем до 200 градусов.
- Смешиваем сливочный творог, эстрагон, цедру лимона, соль и перец. Хорошо смазываем комок и бедра курицы, а также под кожурой. Снаружи слегка натираем курицу солью, перцем и 1 столовой ложкой оливкового масла.
- Перекладываем курицу в большую форму и выпекаем 30 минут.
- Очищаем картофель и смазываем ложкой оливкового масла. Чистим чеснок.
- Добавляем картофель и зубчики чеснока к курице и запекаем еще 30 минут.
- Перемешиваем картофель, добавляем зелень и запекаем до готовности.
Рецепт праздничного салата с лососем
- Время: 20 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
лосось:
– 250 г филе рыбы;
– 1 столовая ложка соевого соуса;
– 1 столовая ложка лимонного сока;
– 1 столовая ложка оливкового масла;
– 1 стакан бульона;
– 1 чайная ложка тертого свежего имбиря;
– 1 зубчик чеснока;
соус:
– 1/2 лайма;
– 2 столовые ложки кленового сиропа;
– 3 столовые ложки оливкового масла;
– 1 чайная ложка тертого имбиря;
– 1 чайная ложка кунжутного масла;
– 100 грамм киноа;
– 1 авокадо;
– 1 огурец;
– половинка манго;
– половинка красного лука.
Приготовление:
- Филе рыбы нарезаем кубиками. Приправляем солью, перцем, всеми другими ингредиентами. Выкладываем в форму и запекаем 7 минут при 200 градусах.
- Ингредиенты для соуса смешиваем, заливаем бульоном и доводим до кипения. Всыпаем киноа и варим под крышкой на маленьком огне, пока оно не впитает всю влагу.
- Авокадо, огурец и манго, чистим и нарезаем кубиками. Красный лук нарезаем тонкими полосками.
- В салатники кладем киноа, рядом выкладываем другие ингредиенты, посыпаем луком и поливаем соусом.
Рецепт коктейля с джином и клубникой
- Время: 6 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 5 столовых ложек измельченной клубники;
– 3 столовые ложки джина;
– чайная ложка лимонного сока;
– чайная ложка малинового сока;
– несколько кубиков льда.
Приготовление:
- Все ингредиенты кладем в шейкер.
- Хорошо перемешиваем несколько минут.
- Наполняем стаканы кубиками льда, наливаем коктейль и подаем на стол.