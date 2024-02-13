Это будет вау: что приготовить на романтический ужин – подборка блюд за 15 минут

Нет более романтичного праздника, чем День святого Валентина. Если вы не забронировали столик в ресторане или хотите устроить уютный вечер дома, следует позаботиться о вкусном столе.

Когда времени на приготовление блюд мало, а вы хотите устроить сюрприз вашему любимому человеку, есть варианты, как спасти этот праздник. 24 Канал собрал подборку блюд, на приготовление которых уйдет всего 15 минут.

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Брускетта с помидорами и базиликом

Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 2

Это очень вкусно / Фото unsplash

– 4 – 6 кусочков багета;– 2 – 3 помидора;– 2 зубчика чеснока;– оливковое масло;– соль и перец по вкусу;– несколько листков свежего базилика;– бальзамический уксус по вкусу.

Приготовление:

Нагрейте духовку до 200°C. Нарежьте помидоры тонкими колечками, чеснок измельчите. Намажьте каждый кусочек багета оливковым маслом и посолите и поперчите по вкусу. Разместите нарезанные помидоры и чеснок на каждом кусочке. Положите брускетту на противень и запекайте в духовке около 5 – 7 минут или до того, как края станут золотистыми. Достаньте из духовки, украсьте каждую брускетту свежими листьями базилика и по желанию полейте бальзамическим оцетом.

Стейк из куриного филе с соусом из грибов

Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 4

Аж слюнки текут / Фото unsplash

– 2 кусочка куриного филе;– 1 столовая ложка масла;– 1 зубчик чеснока;– 100 грамм грибов (шампиньоны или другие по вкусу);– соль и перец по вкусу;– сок пол-лимона;– свежая зелень (петрушка или укроп).

Приготовление:

Разогрейте сковородку на среднем огне и добавьте растительное масло. Посолите и поперчите куриное филе с обеих сторон. Положите куриное филе на разогретую сковородку и жарьте его с обеих сторон примерно 5 – 7 минут с каждой стороны или до того, как оно станет золотистым. Положите на ту же сковородку нарезанные грибы и чеснок и жарьте их 3 – 5 минут до мягкости грибов. Добавьте соль, перец и сок из лимона к грибам и перемешайте. Подавайте горячий стейк с грибами горячим, украсив свежей зеленью.

Банановые пирожки с медом и корицей

Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 2

Особый десерт / Фото unsplash

– 2 банана;– 4 кусочка тонкого слоеного теста;– 2 столовые ложки меда;– пол чайной ложки корицы.

Приготовление:

Разогрейте духовку до 180°C. Разрежьте бананы на тонкие кусочки. Разверните тесто. Разместите по два кусочка банана на каждом куске теста оставляя пространство на краях. Полейте каждый кусок банана медом и посыпьте корицей. Сверните края теста вокруг бананов. Поставьте пирожки на противень, покрытый пергаментом, и запекайте в духовке 10 – 12 минут или до золотистого цвета теста.

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