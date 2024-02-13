Коли часу на готування страв обмаль, а ви хочете влаштувати сюрприз вашій кохані людині, є варіанти, як врятувати це свято. 24 Канал зібрав добірку страв, на приготування яких піде лише 15 хвилин.

До теми Готуємося до Дня закоханих: зберігайте рецепт печива, яке зробить кохання ще солодшим

Брускетта з помідорами та базиліком

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 2

Це дуже смачно / Фото unsplash

Інгредієнти:

– 4 – 6 шматочків багета;

– 2 – 3 помідори;

– 2 зубчики часнику;

– оливкова олія;

– сіль і перець до смаку;

– кілька листків свіжого базиліку;

– бальзамічний оцет до смаку.

Приготування:

Нагрійте духовку до 200°C. Наріжте помідори тонкими колечками, часник подрібніть. Намажте кожен шматочок багета оливковою олією та посоліть і поперчіть до смаку. Розмістіть нарізані помідори та часник на кожному шматочку. Покладіть брускетту на деко та запікайте в духовці близько 5 – 7 хвилин або до того, як краї стануть золотистими. Дістаньте з духовки, прикрасьте кожну брускетту свіжими листками базиліку та за бажанням полийте бальзамічним оцетом.

Стейк з курячого філе з соусом з грибів

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 4

Аж слинка тече / Фото unsplash

Інгредієнти:

– 2 шматочки курячого філе;

– 1 столова ложка олії;

– 1 зубчик часнику;

– 100 грамів грибів (шампіньйони або інші до смаку);

– сіль і перець до смаку;

– сік пів лимона;

– свіжа зелень (петрушка або кріп).

Приготування:

Розігрійте сковорідку на середньому вогні і додайте олію. Посоліть і поперчіть куряче філе з обох сторін. Покладіть куряче філе на розігріту сковорідку і смажте його з обох сторін приблизно 5 – 7 хвилин з кожного боку або до того, як воно стане золотистим. Покладіть на ту ж сковорідку нарізані гриби та часник і смажте їх 3 – 5 хвилин до м'якості грибів. Додайте сіль, перець та сік з лимона до грибів і перемішайте. Подавайте гарячий стейк з грибами гарячим, прикрасивши свіжою зеленню.

Бананові пиріжки з медом і корицею

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 2

Особливий десерт / Фото unsplash

Інгредієнти:

– 2 банани;

– 4 шматочки тонкого листкового тіста;

– 2 столові ложки меду;

– пів чайної ложки кориці.

Приготування:

Розігрійте духовку до 180°C. Розріжте банани на тонкі шматочки. Розгорніть тісто. Розмістіть по два шматочки банана на кожному шматку тіста залишаючи простір на краях. Полийте кожний шматок банана медом та посипте корицею. Згорніть краї тіста навколо бананів. Поставте пиріжки на деко, вкрите пергаментом, і запікайте в духовці 10 – 12 хвилин або до золотистого кольору тіста.

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