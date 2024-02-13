Коли часу на готування страв обмаль, а ви хочете влаштувати сюрприз вашій кохані людині, є варіанти, як врятувати це свято. 24 Канал зібрав добірку страв, на приготування яких піде лише 15 хвилин.
До теми Готуємося до Дня закоханих: зберігайте рецепт печива, яке зробить кохання ще солодшим
Брускетта з помідорами та базиліком
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 2
Це дуже смачно / Фото unsplash
Приготування:
- Нагрійте духовку до 200°C.
- Наріжте помідори тонкими колечками, часник подрібніть.
- Намажте кожен шматочок багета оливковою олією та посоліть і поперчіть до смаку.
- Розмістіть нарізані помідори та часник на кожному шматочку.
- Покладіть брускетту на деко та запікайте в духовці близько 5 – 7 хвилин або до того, як краї стануть золотистими.
- Дістаньте з духовки, прикрасьте кожну брускетту свіжими листками базиліку та за бажанням полийте бальзамічним оцетом.
Стейк з курячого філе з соусом з грибів
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 4
Аж слинка тече / Фото unsplash
Приготування:
- Розігрійте сковорідку на середньому вогні і додайте олію.
- Посоліть і поперчіть куряче філе з обох сторін.
- Покладіть куряче філе на розігріту сковорідку і смажте його з обох сторін приблизно 5 – 7 хвилин з кожного боку або до того, як воно стане золотистим.
- Покладіть на ту ж сковорідку нарізані гриби та часник і смажте їх 3 – 5 хвилин до м'якості грибів.
- Додайте сіль, перець та сік з лимона до грибів і перемішайте.
- Подавайте гарячий стейк з грибами гарячим, прикрасивши свіжою зеленню.
Бананові пиріжки з медом і корицею
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 2
Особливий десерт / Фото unsplash
Приготування:
- Розігрійте духовку до 180°C.
- Розріжте банани на тонкі шматочки.
- Розгорніть тісто.
- Розмістіть по два шматочки банана на кожному шматку тіста залишаючи простір на краях.
- Полийте кожний шматок банана медом та посипте корицею.
- Згорніть краї тіста навколо бананів.
- Поставте пиріжки на деко, вкрите пергаментом, і запікайте в духовці 10 – 12 хвилин або до золотистого кольору тіста.