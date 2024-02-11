"Обезьяний хлеб" получил свое название благодаря способу поедания – его надо отщипывать кусочками и сразу класть в рот. Кто именно стал автором этого названия пока неизвестно, однако каждый американец знает, что потреблять блюдо нужно быстро и с наслаждением.
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Рецепт "Обезьяньего хлеба"
Время: 3 часа
Порций: 1
Приготовление:
- Сначала замешиваем тесто. В теплом молоке растворяем сахар. Затем добавляем дрожжи и даем им активироваться. Вбиваем яйца, добавляем топленое теплое масло и замешиваем тесто.
- Даем тесту подойти, еще раз обмешиваем и формируем из него маленькие шарики.
- Немного топим сливочное масло.
- Смешиваем сахар со специями, а затем – с семенами подсолнечника.
- Шарики тесто обваливаем в масле, затем бросаем в смесь специй с сахаром, и складываем в форму.
- Периодически пересыпаем тесто орехи и голубикой (можно использовать другие добавки).
- Даем тесту подняться в 2 – 3 раза и запекаем 40 минут при 175 градусах.
- Готовим карамель. Сливочное масло и сахар бросаем в сотейник и ставим на большой огонь (можно добавить 50 грамм воды, чтобы карамель была более жидкой). Постоянно помешиваем смесь.
- Помешивать смесь нужно очень интенсивно. Когда цвет становится желанным, добавляем сливки с молоком. Смесь начнет кипеть и пениться. Добавляем соль и варим еще 5 минут. Процеживаем карамель через сито, накрываем пленкой и охлаждаем.
- Когда хлеб немного остынет, поливаем его карамелью.
Приятного аппетита!