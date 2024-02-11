"Обезьяний хлеб" получил свое название благодаря способу поедания – его надо отщипывать кусочками и сразу класть в рот. Кто именно стал автором этого названия пока неизвестно, однако каждый американец знает, что потреблять блюдо нужно быстро и с наслаждением.

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Рецепт "Обезьяньего хлеба"

Время: 3 часа

Порций: 1

Ингредиенты: тесто:

– молоко – 200 миллилитров;

– масло – 85 грамм;

– 2 яйца;

– мука – 500 – 550 грамм;

– дрожжи – 11 грамм сухих или 30 грамм свежих;

– сахар – 50 грамм;

– соль – щепотка; масло и специи: – масло (82,5%) – 125 грамм;

– корица – 1 столовая ложка;

– молотый имбирь – 1 чайная ложка;

– молотый мускатный орех – 0,5 чайной ложки;

– сахар – 150 грамм;

– семена подсолнечника – 50 грамм;

– грецкие орехи – 100 грамм;

– голубика и клюква – 150 грамм; соленая карамель:

– масло 82.5% – 100 грамм;

– сахар – 150 грамм;

– сливки 30% – 300 грамм;

– молоко – 30 миллилитров;

– 7 – 8 грамм соли.

Приготовление:

Сначала замешиваем тесто. В теплом молоке растворяем сахар. Затем добавляем дрожжи и даем им активироваться. Вбиваем яйца, добавляем топленое теплое масло и замешиваем тесто. Даем тесту подойти, еще раз обмешиваем и формируем из него маленькие шарики. Немного топим сливочное масло. Смешиваем сахар со специями, а затем – с семенами подсолнечника. Шарики тесто обваливаем в масле, затем бросаем в смесь специй с сахаром, и складываем в форму. Периодически пересыпаем тесто орехи и голубикой (можно использовать другие добавки). Даем тесту подняться в 2 – 3 раза и запекаем 40 минут при 175 градусах. Готовим карамель. Сливочное масло и сахар бросаем в сотейник и ставим на большой огонь (можно добавить 50 грамм воды, чтобы карамель была более жидкой). Постоянно помешиваем смесь. Помешивать смесь нужно очень интенсивно. Когда цвет становится желанным, добавляем сливки с молоком. Смесь начнет кипеть и пениться. Добавляем соль и варим еще 5 минут. Процеживаем карамель через сито, накрываем пленкой и охлаждаем. Когда хлеб немного остынет, поливаем его карамелью.

Приятного аппетита!