"Обезьяний хлеб" получил свое название благодаря способу поедания – его надо отщипывать кусочками и сразу класть в рот. Кто именно стал автором этого названия пока неизвестно, однако каждый американец знает, что потреблять блюдо нужно быстро и с наслаждением.

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Рецепт "Обезьяньего хлеба"

Время: 3 часа

Порций: 1

Приготовление:

  1. Сначала замешиваем тесто. В теплом молоке растворяем сахар. Затем добавляем дрожжи и даем им активироваться. Вбиваем яйца, добавляем топленое теплое масло и замешиваем тесто.
  2. Даем тесту подойти, еще раз обмешиваем и формируем из него маленькие шарики.
  3. Немного топим сливочное масло.
  4. Смешиваем сахар со специями, а затем – с семенами подсолнечника.
  5. Шарики тесто обваливаем в масле, затем бросаем в смесь специй с сахаром, и складываем в форму.
  6. Периодически пересыпаем тесто орехи и голубикой (можно использовать другие добавки).
  7. Даем тесту подняться в 2 – 3 раза и запекаем 40 минут при 175 градусах.
  8. Готовим карамель. Сливочное масло и сахар бросаем в сотейник и ставим на большой огонь (можно добавить 50 грамм воды, чтобы карамель была более жидкой). Постоянно помешиваем смесь.
  9. Помешивать смесь нужно очень интенсивно. Когда цвет становится желанным, добавляем сливки с молоком. Смесь начнет кипеть и пениться. Добавляем соль и варим еще 5 минут. Процеживаем карамель через сито, накрываем пленкой и охлаждаем.
  10. Когда хлеб немного остынет, поливаем его карамелью.

Приятного аппетита!