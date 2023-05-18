Евгений Клопотенко подготовил подборку блюд, которую можно приготовить для праздничного обеда. Они не только порадуют вас своим вкусом, но и позволят погрузиться в самое сердце украинских традиций.

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Время: 3,5 часа

Порций: 4

Украинская душа сохранена в хлебе / Фото с сайта Евгения Клопотенко

Приготовление:

Разогрейте духовку до 220 градусов и запекайте буханку 40 минут.

Разогрейте духовку до 220 градусов и запекайте буханку 40 минут.

Разогрейте духовку до 220 градусов и запекайте буханку 40 минут.

Застелите противень пергаментной бумагой и выложите туда хлеб, оставьте на 30 – 40 минут для выстаивания.

Застелите противень пергаментной бумагой и выложите туда хлеб, оставьте на 30 – 40 минут для выстаивания.

Застелите противень пергаментной бумагой и выложите туда хлеб, оставьте на 30 – 40 минут для выстаивания.

Подошедшее тесто еще раз аккуратно обомните и сформируйте шар.

Подошедшее тесто еще раз аккуратно обомните и сформируйте шар.

Подошедшее тесто еще раз аккуратно обомните и сформируйте шар.

Оставьте тесто еще на 50 минут в теплом месте.

Оставьте тесто еще на 50 минут в теплом месте.

Оставьте тесто еще на 50 минут в теплом месте.

После указанного времени аккуратно обомните тесто.

После указанного времени аккуратно обомните тесто.

После указанного времени аккуратно обомните тесто. При необходимости смочите руки небольшим количеством растительного масла.

Оставьте в теплом месте на 50 минут для подъема.

Оставьте в теплом месте на 50 минут для подъема.

Сформируйте из теста шарик и накройте полотенцем.

Сформируйте из теста шарик и накройте полотенцем.

Сформируйте из теста шарик и накройте полотенцем. Оставьте в теплом месте на 50 минут для подъема.

Введите опару и замесите тесто, аккуратненько перемешивая его ложкой.

Введите опару и замесите тесто, аккуратненько перемешивая его ложкой.

Введите опару и замесите тесто, аккуратненько перемешивая его ложкой.

Соедините все сухие ингредиенты и смешайте пшеничную и ржаную муку.

Соедините все сухие ингредиенты и смешайте пшеничную и ржаную муку.

Соедините все сухие ингредиенты и смешайте пшеничную и ржаную муку. Добавьте соль, ромашку, растительное масло и перемешайте.

Тщательно перемешайте все ингредиенты и оставьте 15 минут в теплом месте.

Тщательно перемешайте все ингредиенты и оставьте 15 минут в теплом месте.

Тщательно перемешайте все ингредиенты и оставьте 15 минут в теплом месте.

Для приготовления опары в теплой воде растворите дрожжи и добавьте сахар.

Для приготовления опары в теплой воде растворите дрожжи и добавьте сахар.

Для приготовления опары в теплой воде растворите дрожжи и добавьте сахар.

Рецепт путри с курицей и овощами

Рецепт путри с курицей и овощами

Рецепт путри с курицей и овощами

Время: 30 минут (+6 часов для замачивания крупы)

Порций: 2

Особое блюдо / Фото с сайта Евгения Клопотенко

Ингредиенты: – 100 грамм ячневой крупы; – 200 миллилитров домашнего кваса; – 1 куриное филе; – 1 морковь; – 1 кабачок цуккини; – 1 чайная ложка паприки; – 1 столовая ложка сока лимона; – 1 столовая ложка подсолнечного масла; – соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Крупу тщательно промойте и всыпьте в миску и залейте квасом. Оставьте минимум на 6 часов, а лучше на ночь.

За это время крупа набухнет и станет мягкой – как будто вы ее отварили. Вот и готовая путря.

Духовку разогрейте до 180 градусов.

Замариновать куриное филе: смешайте соль, перец по вкусу, паприку, сок лимона и подсолнечное масло.

Противень застелите пергаментом и выложите на него замаринованное филе.

Запекайте курицу 25 – 30 минут. Должна появиться золотистая корочка.

Морковь и цуккини промойте, почистите, нарежьте на тонкие полоски, можно воспользоваться овощечисткой. Переложите в глубокую миску и оставьте.

Для домашнего майонеза вбейте желток и смешайте со сладкой горчицей, лимонным соком, солью и перцем.

Начинайте взбивать веничком, добавляя 100 – 150 миллилитров подсолнечного масла тонкой струйкой.

Овощи заправьте майонезом, перемешайте, попробуйте и при необходимости докажите вкус солью.