Евгений Клопотенко подготовил подборку блюд, которую можно приготовить для праздничного обеда. Они не только порадуют вас своим вкусом, но и позволят погрузиться в самое сердце украинских традиций.
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Рецепт паляницы
Время: 3,5 часа
Порций: 4
Украинская душа сохранена в хлебе / Фото с сайта Евгения Клопотенко
Приготовление:
- Для приготовления опары в теплой воде растворите дрожжи и добавьте сахар.
- Тщательно перемешайте все ингредиенты и оставьте 15 минут в теплом месте.
- Соедините все сухие ингредиенты и смешайте пшеничную и ржаную муку. Добавьте соль, ромашку, растительное масло и перемешайте.
- Введите опару и замесите тесто, аккуратненько перемешивая его ложкой.
- Сформируйте из теста шарик и накройте полотенцем. Оставьте в теплом месте на 50 минут для подъема.
- После указанного времени аккуратно обомните тесто. При необходимости смочите руки небольшим количеством растительного масла.
- Оставьте тесто еще на 50 минут в теплом месте.
- Подошедшее тесто еще раз аккуратно обомните и сформируйте шар.
- Застелите противень пергаментной бумагой и выложите туда хлеб, оставьте на 30 – 40 минут для выстаивания.
- Разогрейте духовку до 220 градусов и запекайте буханку 40 минут.
Рецепт путри с курицей и овощами
Время: 30 минут (+6 часов для замачивания крупы)
Порций: 2
Особое блюдо / Фото с сайта Евгения Клопотенко
Приготовление:
- Крупу тщательно промойте и всыпьте в миску и залейте квасом. Оставьте минимум на 6 часов, а лучше на ночь.
- За это время крупа набухнет и станет мягкой – как будто вы ее отварили. Вот и готовая путря.
- Духовку разогрейте до 180 градусов.
- Замариновать куриное филе: смешайте соль, перец по вкусу, паприку, сок лимона и подсолнечное масло.
- Противень застелите пергаментом и выложите на него замаринованное филе.
- Запекайте курицу 25 – 30 минут. Должна появиться золотистая корочка.
- Морковь и цуккини промойте, почистите, нарежьте на тонкие полоски, можно воспользоваться овощечисткой. Переложите в глубокую миску и оставьте.
- Для домашнего майонеза вбейте желток и смешайте со сладкой горчицей, лимонным соком, солью и перцем.
- Начинайте взбивать веничком, добавляя 100 – 150 миллилитров подсолнечного масла тонкой струйкой.
- Овощи заправьте майонезом, перемешайте, попробуйте и при необходимости докажите вкус солью.
- Для подачи выложите овощи с майонезом, нарезанное куриное филе, путрю на большую диаметром тарелку.
Рецепт кифликов
Время: 1, 40 минут
Порций: 6
К праздничному столу / Фото с сайта Евгения Клопотенко
Приготовление:
- Фрукты помойте и удалите косточки, разрежьте пополам и перебейте в чаше блендера с сахаром и водой.
- Для теста соедините мягкую сливочное масло пшеничную и кукурузную муку. Затем добавьте 1 яйцо, 3 столовые ложки сахара и щепотку соли.
- В миске соедините сухие дрожжи, сметану и добавьте в тесто смесь. Замесите упругое тесто.
- При необходимости добавьте еще немного муки или сметаны.
- Готовое тесто оставьте на 1 час в холодильнике отдыхать.
- Грецкие орехи перетрите на крошку, можно воспользоваться скалкой.
- К сливовому пюре добавьте орехи и 3 столовые ложки мака.
- Хорошо размешайте начинку, чтобы ингредиенты равномерно распределились.
- Достаньте тесто, разделите его на 2 части и раскатайте в пласт.
- Разделите тесто на треугольники, их должно получиться от 6 до 8 штук.
- На каждый треугольник выложите начинку из слив, мака и орехов.
- Заверните каждый треугольник в форму рогалика.
- Аппетитные изделия выложите на противень и поставьте в разогретую духовку до 200 градусов.
- Смажьте каждый рогалик желтком.
- Выпекайте 15 – 20 минут.
- Готовые рогалики посыпать сахарной пудрой.