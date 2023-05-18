Євген Клопотенко підготував добірку страв, яку можна підготувати для святкового обіду. Вони не лише потішать вас своїм смаком, а й дозволять поринути в саме серце українських традицій.
Цікаво Розпочинаємо сезон смаженого м'яса правильно: смачні страви з курятини, які потішать друзів
Рецепт паляниці
Час: 3,5 години
Порцій: 4
Українська душа збережена у хлібі / Фото з сайту Євгена Клопотенка
Приготування:
- Для приготування опари у теплій воді розчиніть дріжджі і додайте цукор.
- Ретельно перемішайте всі інгредієнти та залиште у теплому місці 15 хвилин.
- З’єднайте всі сухі інгредієнти та змішайте пшеничне і житнє борошно. Додайте сіль, ромашку, рослинну олію і перемішайте.
- Введіть опару і замісіть тісто, акуратно перемішуючи його ложкою.
- Сформуйте з тіста кульку та накрийте рушником. Залиште в теплому місці на 50 хвилин для підйому.
- Після зазначеного часу акуратно обімніть тісто. За потреби змочіть руки невеликою кількістю рослинної олії.
- Залишіть тісто ще на 50 хвилин в теплому місці.
- Тісто, що знову підійшло, ще раз акуратно обімніть та сформуйте кулю.
- Застеліть деко пергаментним папером та викладіть туди хлібинку, залиште на 30 – 40 хвилин для вистоювання.
- Розігрійте духовку до 220 градусів та запікайте паляницю 40 хвилин.
Рецепт путрі з курятиною та овочами
Час: 30 хвилин (+6 годин для замочування крупи)
Порцій: 2
Особлива страва / Фото з сайту Євгена Клопотенка
Приготування:
- Крупу ретельно промийте та всипте в миску та залийте квасом. Залиште мінімум на 6 годин, а краще на ніч.
- За цей час крупа набухне та стане м’якою – так, ніби ви її відварили. Ось і готова путря.
- Духовку розігрійте до 180 градусів.
- Замаринуйте куряче філе: змішайте сіль, перець до смаку, паприку, сік лимону та соняшникову олію.
- Деко застеліть пергаментом та викладіть на нього замариноване філе.
- Запікайте курятину 25 – 30 хвилин. Має з’явитися золотава скоринка.
- Моркву та цукіні помийте, почистіть, наріжте на тонкі смужки, можна скористатися овочечисткою. Перекладіть в глибоку миску та залиште.
- Для домашнього майонезу, вбийте жовток та змішайте з солодкою гірчицею, лимонним соком, сіллю та перцем.
- Починайте збивати віничком, додаючи 100 – 150 мілілітрів соняшникової олії тонкою цівкою.
- Овочі заправте майонезом, перемішайте, спробуйте та за необхідністю доведіть смак сіллю.
- Для подачі викладіть овочі з майонезом, нарізане куряче філе, путрю на велику за діаметром тарілку.
Рецепт кіфликів
Час: 1, 40 хвилин
Порцій: 6
До святкового столу / Фото з сайту Євгена Клопотенка
Приготування:
- Фрукти помийте та видаліть кісточки, розріжте їх навпіл і перебийте у чаші блендера з цукром та водою.
- Для тіста з’єднайте м’яке вершкове масло пшеничне та кукурудзяне борошно. Згодом додайте 1 яйце, 3 столові ложки цукру та дрібку солі.
- У мисці з’єднайте сухі дріжджі, сметану та додайте суміш у тісто. Замісіть пружне тісто.
- При необхідності додайте ще трохи борошна або сметани.
- Готове тісто залиште на 1 годину в холодильнику відпочивати.
- Волоські горіхи перетріть на крихту, можна скористатися качалкою.
- До сливового пюре додайте горіхи та 3 столові ложки маку.
- Добре перемішайте начинку, щоб інгредієнти рівномірно розподілилися.
- Дістаньте тісто, розділіть його на 2 частини та розкачайте їх у пласт.
- Поділіть тісто на трикутники, їх повинно вийти від 6 до 8 штук.
- На кожен трикутник викладіть начинку зі слив, маку та горіхів.
- Загорніть кожен трикутник у форму рогалика.
- Апетитні вироби викладіть на деко та поставте у попередньо розігріту духовку до 200 градусів.
- Змастіть кожен рогалик жовтком.
- Випікайте 15 – 20 хвилин.
- Готові рогалики притрусіть цукровою пудрою.